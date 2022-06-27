كريستيانو رونالدو يرفض الانتقال إلى إنتر ميامي

أفادت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية اليوم الإثنين أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفض الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي الذي يملكه الإنجليزي ديفيد بيكهام.

وأوضحت الصحيفة الشهيرة أن رونالدو، البالغ من العمر 37 عامًا، قرر البقاء في مانشستر يونايتد حيث قد يتم تعيينه قائدا للفريق الذي يديره إيريك تين هاغ.

دموع كريستيانو رونالدو بعد مباراة #مانشستر_يونايتد_برينتفورد💔 pic.twitter.com/s32aI6vK5r — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 2, 2022

وأضافت الصحيفة أن بيكهام وإنتر ميامي استكشفوا فرص استدراج مع رونالدو في محاولة ”لتعزيز أداء الفريق وعلامته التجارية“.

وكان من الممكن أن تكون خطوة في نفس القالب مثل غاريث بيل، الذي أكد توقيعه مع لوس أنجلوس إف سي، لكن رونالدو سيبقى في أولد ترافورد.

وذكرت ”ذا صن“ أن تين هاغ قد يسلم شارة القيادة لكريستيانو رونالدو، علما أنه تم تعيين هاري ماغواير قائدا للفريق خلال تواجد أولي جونار سولشاير، لكن المدافع قد يخسر دوره مع تين هاغ.

وكان رونالدو أفضل هداف لمانشستر يونايتد الموسم الماضي بتسجيله 24 هدفًا في 38 مباراة في مختلف المسابقات، بينها 18 هدفا في 30 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

من قال انه المشكلة؟ كريستيانو رونالدو دائما هو الحل💥 هدف كريستيانو رونالدو الرائع في شباك تشيلسي .#مانشستر_يونايتد_تشيلسي pic.twitter.com/dkA7DdWtXt — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 28, 2022

لكن الأمور لم تسر بالكامل كما هو مخطط للمهاجم منذ عودته إلى أولد ترافورد الصيف الماضي، حيث سيشارك الموسم المقبل في الدوري الأوروبي وليس دوري أبطال أوروبا بعد احتلال الفريق المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت هناك شكوك حول مستقبل رونالدو الموسم المقبل في ظل عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا حيث تم ربطه بالانتقال إلى بايرن ميونخ وروما.

ويتردد أن رونالدو غير راض عن طموح مانشستر يونايتد في السوق الصيفي حيث لم يتعاقد الفريق مع أي صفقات رغم رحيل بول بوغبا ونيمانيا ماتيتش وخوان ماتا.

دراسة: كريستيانو رونالدو أكثر رياضي بحثا على محركات البحث.. وميسي في المركز الخامس (صورة) https://t.co/qjiOt8W8ef pic.twitter.com/X8aX6aohrQ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 25, 2022

ويرتبط مانشستر يونايتد بالتعاقد مع لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ من برشلونة لكن هناك خلاف بين الفريقين على قيمة الصفقة كما يتردد أن اللاعب يريد البقاء في الكامب نو.

وضمن أول 10 جولات في الدوري الإنجليزي الممتاز من المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد مع ليفربول وساوثهامبتون وليستر سيتي وآرسنال ومانشستر سيتي وإيفرتون.

يشار إلى أن آخر تتويج لمانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز كان في موسم 2012/2013.