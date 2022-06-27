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رياضة

كريستيانو رونالدو يرفض الانتقال إلى إنتر ميامي
تاريخ النشر: 27 يونيو 2022 13:48 GMT
تاريخ التحديث: 27 يونيو 2022 14:50 GMT

كريستيانو رونالدو يرفض الانتقال إلى إنتر ميامي

أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية اليوم الإثنين أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفض الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي الذي يملكه الإنجليزي ديفيد بيكهام. وأوضحت

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أفادت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية اليوم الإثنين أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفض الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي الذي يملكه الإنجليزي ديفيد بيكهام.

وأوضحت الصحيفة الشهيرة أن رونالدو، البالغ من العمر 37 عامًا، قرر البقاء في مانشستر يونايتد حيث قد يتم تعيينه قائدا للفريق الذي يديره إيريك تين هاغ.

وأضافت الصحيفة أن بيكهام وإنتر ميامي استكشفوا فرص استدراج مع رونالدو في محاولة ”لتعزيز أداء الفريق وعلامته التجارية“.

وكان من الممكن أن تكون خطوة في نفس القالب مثل غاريث بيل، الذي أكد توقيعه مع لوس أنجلوس إف سي، لكن رونالدو سيبقى في أولد ترافورد.

وذكرت ”ذا صن“ أن تين هاغ قد يسلم شارة القيادة لكريستيانو رونالدو، علما أنه تم تعيين هاري ماغواير قائدا للفريق خلال تواجد أولي جونار سولشاير، لكن المدافع قد يخسر دوره مع تين هاغ.

وكان رونالدو أفضل هداف لمانشستر يونايتد الموسم الماضي بتسجيله 24 هدفًا في 38 مباراة في مختلف المسابقات، بينها 18 هدفا في 30 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن الأمور لم تسر بالكامل كما هو مخطط للمهاجم منذ عودته إلى أولد ترافورد الصيف الماضي، حيث سيشارك الموسم المقبل في الدوري الأوروبي وليس دوري أبطال أوروبا بعد احتلال الفريق المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت هناك شكوك حول مستقبل رونالدو الموسم المقبل في ظل عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا حيث تم ربطه بالانتقال إلى بايرن ميونخ وروما.

ويتردد أن رونالدو غير راض عن طموح مانشستر يونايتد في السوق الصيفي حيث لم يتعاقد الفريق مع أي صفقات رغم رحيل بول بوغبا ونيمانيا ماتيتش وخوان ماتا.

ويرتبط مانشستر يونايتد بالتعاقد مع لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ من برشلونة لكن هناك خلاف بين الفريقين على قيمة الصفقة كما يتردد أن اللاعب يريد البقاء في الكامب نو.

وضمن أول 10 جولات في الدوري الإنجليزي الممتاز من المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد مع ليفربول وساوثهامبتون وليستر سيتي وآرسنال ومانشستر سيتي وإيفرتون.

يشار إلى أن آخر تتويج لمانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز كان في موسم 2012/2013.

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