مستشار ساديو ماني: باريس سان جيرمان فاوضنا.. وميسي كان يريد ضمه إلى برشلونة

كشف باكاري سيسيه، مستشار المهاجم السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول السابق والمنتقل حديثا إلى بايرن ميونخ، عن العديد من الكواليس بشأن رغبة عدة أندية ضمه قبل الانضمام للبافاري.

وقال باكاري سيسيه، في حواره مع قناة ”RMC“ الفرنسية: ”باريس سان جيرمان قام بالفعل بمحاولة من أجل ضم ساديو ماني، حيث أجرى ليوناردو، المدير الرياضي السابق لسان جيرمان، عدة اتصالات مع وكيله الألماني، وناقشا أمورا عديدة، خاصة وعامة، بشأن انتقال محتمل لساديو“.

وأضاف: ”لكن الأمر توقف عند هذا الحد.. فالجميع يعلم أن ليوناردو كان على وشك الرحيل عن باريس.. لذا كان علينا الانتظار“.

وتابع: ”في العام الماضي، كان من الممكن أن ينتقل ساديو ماني إلى برشلونة.. لقد طلبه ليونيل ميسي مع مدافع أرجنتيني، مقابل تجديد عقده مع البارسا في 2021، وجرت المناقشات حول ذلك، ولكن البارسا لم تكن لديه القوة المالية للتوقيع معه، حتى صامويل إيتو اشترك في الأمر“.

🔵🔴 Bacary Cissé : "Lionel Messi avait exigé à un moment donné Sadio Mané au Barça, les discussions avaient démarré, ils avaient mis Samuel Eto'o sur le coup mais ils n'avaient pas les moyens financiers pour le faire venir." #RMClive pic.twitter.com/L5jdZQF0i5 — After Foot RMC (@AfterRMC) June 26, 2022

وعن انتقال نجم ليفربول السابق إلى بايرن، أوضح سيسيه: ”بايرن ميونخ نادٍ لا يحتاج إلى مقدمات.. فقد قدم مشروعا رياضيا جذابا، لا يمكن لأحد أن يرفضه، وهو يمثل متنفسا لماني بعد 6 سنوات في ليفربول“.

وأردف: ”أصبح اللعب في بايرن ميونخ أكثر تشويقا، فنحن نواجه تحديا رياضيا جديدا.. لقد فاز ماني بكل شيء مع ليفربول.. كل يوم كان يستيقظ ويرى الوجوه نفسها“.

وأتم: ”من الناحية المالية، كل شيء نسبي.. لكن ساديو ماني هو أحد أعلى اللاعبين أجرا في البوندسليغا“.

وكشف بايرن ميونخ أن ماني سيرتدي القميص رقم 17.

وقال ماني لموقع ناديه: ”اخترت القميص رقم 17 من بين أرقام القمصان المتاحة في بايرن، وأريد الاحتفال بالكثير من النجاح مع فريقي وأنا ارتدي هذا الرقم“.

وأضاف ”أتطلع لأن أكون قادرا على بدء الاستعدادات للموسم الجديد مع زملائي الجدد قريبا“.

ماني ظهر في مؤتمر تقديمه بقميص كتب عليه 2025 وهو موعد نهاية عقده مع بايرن.

يذكر أن ماني ارتدى القميص رقم 10 في صفوف ليفربول بعد رحيل فيليبي كوتينيو إلى برشلونة، إذ كان يرتدي القميص رقم 19 منذ انضمامه للريدز.

وينضم الجناح السنغالي مقابل 32 مليون يورو بالإضافة إلى 9 ملايين يورو حوافز.

وقال ماني في المؤتمر الصحفي أثناء تقديمه: ”لطالما اعتقدت أن بايرن ميونخ هو النادي المناسب لي للتطور“.