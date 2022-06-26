غابرييل جيسوس يتفق مع آرسنال على عقد حتى 2027

قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الذي يعمل في شبكة سكاي“ إن المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس لاعب مانشستر سيتي، اتفق على الشروط الشخصية بشكل تام مع آرسنال.

وبحسب رومانو فإن جيسوس سيوقع مع آرسنال عقدا حتى عام 2027، وأوضح أن آرسنال سيدفع 45 مليون جنيه إسترليني لمانشستر سيتي.

Gabriel Jesus to Arsenal, here we go! Personal terms fully agreed with his agent Marcelo Pettinati and his two partners. Gabriel signs until 2027, it’s 100% done. 🚨⚪️🔴 #AFC Arsenal already agreed £45m fee with Man City as revealed on Friday. Edu & Arteta, key for the deal. pic.twitter.com/06dTVNNLmM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2022

وانضم جيسوس، البالغ من العمر 25 عاما لمانشستر سيتي من بالميراس في يناير 2017 مقابل 32 مليون يورو ولعب مع السيتي 229 مباراة سجل فيها 89 هدفا وصنع 45.

وحصل غابرييل جيسوس مع مانشستر سيتي على 4 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب في كأس الاتحاد الإنجليزي و4 ألقاب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ولقبين في كأس الدرع الخيرية.

سوبر هاتريك للنجم جيسوس مهاجم مانشستر سيتي في شباك واتفورد😱#مانُشسَتر_سيُتيَ_واُتفُورد pic.twitter.com/JaDSxi9ws8 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 23, 2022