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رياضة

غابرييل جيسوس يتفق مع آرسنال على عقد حتى 2027
تاريخ النشر: 26 يونيو 2022 18:49 GMT
تاريخ التحديث: 26 يونيو 2022 19:05 GMT

غابرييل جيسوس يتفق مع آرسنال على عقد حتى 2027

قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الذي يعمل في شبكة سكاي" إن المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس لاعب مانشستر سيتي، اتفق على الشروط الشخصية بشكل تام مع آرسنال.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الذي يعمل في شبكة سكاي“ إن المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس لاعب مانشستر سيتي، اتفق على الشروط الشخصية بشكل تام مع آرسنال.

وبحسب رومانو فإن جيسوس سيوقع مع آرسنال عقدا حتى عام 2027، وأوضح أن آرسنال سيدفع 45 مليون جنيه إسترليني لمانشستر سيتي.

وانضم جيسوس، البالغ من العمر 25 عاما لمانشستر سيتي من بالميراس في يناير 2017 مقابل 32 مليون يورو ولعب مع السيتي 229 مباراة سجل فيها 89 هدفا وصنع 45.

وحصل غابرييل جيسوس مع مانشستر سيتي على 4 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب في كأس الاتحاد الإنجليزي و4 ألقاب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ولقبين في كأس الدرع الخيرية.

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