غابرييل جيسوس يتفق مع آرسنال على عقد حتى 2027

قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الذي يعمل في شبكة سكاي“ إن المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس لاعب مانشستر سيتي، اتفق على الشروط الشخصية بشكل تام مع آرسنال.

وبحسب رومانو فإن جيسوس سيوقع مع آرسنال عقدا حتى عام 2027، وأوضح أن آرسنال سيدفع 45 مليون جنيه إسترليني لمانشستر سيتي.

Gabriel Jesus to Arsenal, here we go! Personal terms fully agreed with his agent Marcelo Pettinati and his two partners. Gabriel signs until 2027, it’s 100% done. 🚨⚪️🔴 #AFC

Arsenal already agreed £45m fee with Man City as revealed on Friday.

Edu & Arteta, key for the deal. pic.twitter.com/06dTVNNLmM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2022