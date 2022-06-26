مانشستر سيتي يستعد لتجديد عقد رياض محرز

كشفت صحيفة ”ذا صن“ أن مانشستر سيتي يسعى لتجديد عقد النجم الجزائري رياض محرز، خلال الشهر المقبل.

وكان رياض محرز أحد أهم العناصر في تشكيلة فريق مانشستر سيتي، المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بعد صراع مثير مع ليفربول، استمر حتى الدقائق الأخيرة من عمر المسابقة.

ولا يزال أمام محرز عام متبق على عقده الحالي، الذي يحصل بمقتضاه على 160 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وأوضحت الصحيفة أن ”إدارة مانشستر سيتي تعتزم بدء المحادثات مع اللاعب صاحب الـ31 عامًا بشأن تجديد عقده في ملعب الاتحاد، وذلك خلال الشهر المقبل“.

Riyad Mahrez is ready to sign a new long-term deal at #ManCity, with plans to open talks about an extension over the next month. Mahrez's priority is landing a three-year deal with an option for one more, while @ManCity are confident terms will be agreed, reports @SunSport. 🗞️🇩🇿 — City Xtra (@City_Xtra) June 25, 2022

وأشارت إلى أن محرز منفتح على فكرة تمديد عقده مع مانشستر سيتي، حيث يود أن يستكمل باقي مسيرته المهنية مع الفريق الإنجليزي.

وأكدت ”ذا صن“ أن أولوية محرز هي الحصول على صفقة أخرى مدتها ثلاث سنوات، مع وجود خيار آخر بعد ذلك.

وأوضحت أن مانشستر سيتي لا يريد أن يخسره مجانًا، ومن ثم فإن هناك ثقة في أن الشروط سيتم الاتفاق عليها دون إثارة أزمة.

محرز انتقل إلى مانشستر سيتي قادمًا من ليستر سيتي في عام 2018، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، ليسجل 63 هدفًا في 189 مباراة.

محرز شارك في 28 مباراة مع السيتي في النسخة الماضية من الدوري الإنجليزي، سجل خلالها 11 هدفا.

وفي دوري أبطال أوروبا لعب النجم الجزائري 12 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف، بينما لعب 4 مباريات في كأس الاتحاد الإنجليزي، أحرز خلالها 4 أهداف.

وفي كأس الرابطة سجل محرز هدفين في مباراتين، بينما كان قد استهل الموسم بخوض مباراة الدرع الخيرية أمام ليستر سيتي، فريقه السابق، التي خسرها الفريق بهدف دون رد.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يوم 5 أغسطس 2022، وينتهي يوم 28 مايو 2023.

وتبدأ مباريات الدوري الإنجليزي بين آرسنال وكريستال بالاس، وهي المباراة الافتتاحية للموسم الكروي، على أن تبدأ المنافسات في اليوم التالي، بمواجهات أهمها ليفربول وفولهام، توتنهام وساوثهامبتون، إيفرتون وتشيلسي.

وتقام آخر جولة (الجولة 16) قبل التوقف لكأس العالم 12-13 نوفمبر قبل حوالي ثمانية أيام على بداية المونديال.

وتستأنف المباريات مجددا في 26 ديسمبر ”البوكسينغ داي“.

وصعدت أندية فولهام وبورنموث ونوتنغهام فورست للدوري الإنجليزي الممتاز لتحل مكان نورويتش وواتفورد وبيرنلي بعد هبوطها للدرجة الأولى.