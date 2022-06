مانشستر سيتي يستعد لتجديد عقد رياض محرز

كشفت صحيفة ”ذا صن“ أن مانشستر سيتي يسعى لتجديد عقد النجم الجزائري رياض محرز، خلال الشهر المقبل.

وكان رياض محرز أحد أهم العناصر في تشكيلة فريق مانشستر سيتي، المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بعد صراع مثير مع ليفربول، استمر حتى الدقائق الأخيرة من عمر المسابقة.

ولا يزال أمام محرز عام متبق على عقده الحالي، الذي يحصل بمقتضاه على 160 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وأوضحت الصحيفة أن ”إدارة مانشستر سيتي تعتزم بدء المحادثات مع اللاعب صاحب الـ31 عامًا بشأن تجديد عقده في ملعب الاتحاد، وذلك خلال الشهر المقبل“.

Riyad Mahrez is ready to sign a new long-term deal at #ManCity, with plans to open talks about an extension over the next month. Mahrez's priority is landing a three-year deal with an option for one more, while @ManCity are confident terms will be agreed, reports @SunSport. 🗞️🇩🇿

— City Xtra (@City_Xtra) June 25, 2022