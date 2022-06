ديلي ميرور: مانشستر يونايتد أخبر كريستيانو رونالدو بأنه ليس للبيع

كشف سايمون مولوك، صحفي جريد ”ديلي ميرور“ على أن إدارة مانشستر يونايتد أبلغت كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، أنه ليس معروضا للبيع، مؤكدين له أنه ضمن خطط المدرب تين هاغ الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن ”يونايتد كان غاضبًا من التقارير التي تفيد بأن وكيل رونالدو، خورخي مينديز قد التقى بمالك تشيلسي الجديد تود بويلي بشأن الانتقال المحتمل للنجم البرتغالي إلى ستامفورد بريدج“.

ووفقا للصحيفة، فقد ”أوضحت مصادر رفيعة المستوى في مانشستر يونايتد أن رونالدو لن يذهب إلى أي مكان وأن تين هاغ قد أدرجه بالفعل في خططه للعام المقبل.

BREAKING: Cristiano Ronaldo told he's not for sale by Manchester United after Chelsea transfer talks

