ديلي ميرور: مانشستر يونايتد أخبر كريستيانو رونالدو بأنه ليس للبيع

كشف سايمون مولوك، صحفي جريد ”ديلي ميرور“ على أن إدارة مانشستر يونايتد أبلغت كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، أنه ليس معروضا للبيع، مؤكدين له أنه ضمن خطط المدرب تين هاغ الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن ”يونايتد كان غاضبًا من التقارير التي تفيد بأن وكيل رونالدو، خورخي مينديز قد التقى بمالك تشيلسي الجديد تود بويلي بشأن الانتقال المحتمل للنجم البرتغالي إلى ستامفورد بريدج“.

ووفقا للصحيفة، فقد ”أوضحت مصادر رفيعة المستوى في مانشستر يونايتد أن رونالدو لن يذهب إلى أي مكان وأن تين هاغ قد أدرجه بالفعل في خططه للعام المقبل.

BREAKING: Cristiano Ronaldo told he's not for sale by Manchester United after Chelsea transfer talks ✍️|@MullockSMirror https://t.co/erwMfFAvAE pic.twitter.com/rz6kdpOpo9 — Mirror Football (@MirrorFootball) June 25, 2022

وشدد المصدر: ”كريستيانو ليس للبيع، ونتوقع تماما أن يكون معنا الموسم المقبل“.

وارتبط اسم رونالدو، بالرحيل عن أولد ترافورد هذا الصيف، حيث ربطته التقارير بيوفنتوس، وأخرى ببايرن ميونخ.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ”ذا أثلتيك“ البريطانية، فإن تود بويلي مالك تشيلسي، عقد اجتماعًا مع خورخي مينديز، وكيل كريستيانو رونالدو.

وأضافت، أن وضع رونالدو واحتمالية انتقاله إلى تشيلسي هذا الصيف كانت من بين الموضوعات التي تمت مناقشتها.

ومع ذلك، أشارت الصحيفة، إلى أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان تشيلسي سيتعاقد مع رونالدو أم لا.

ويمتد تعاقد رونالدو مع مانشستر يونايتد، حتى نهاية الموسم المقبل.

كانت تقارير صحفية قد أكدت غضب كريستيانو رونالدو، من عدم إتمام مانشستر يونايتد لأي صفقة كبرى حتى الآن.

وقال رونالدو في مقابلة أجريت معه مؤخرا: ”كنت وما زلت سعيدا لوجودي هنا، أعرف أن (تين هاغ) قام بعمل رائع مع أياكس أمستردام وأنه مدرب ذو خبرة ولكننا بحاجة لمنحه الوقت والأشياء بحاجة لتغيير الطريقة التي يريدها.

يأتي ذلك في الوقت الذي نفى فيه بايرن ميونخ نيته التعاقد مع رونالدو البالغ عمره 37 عاما وذلك بعدما تردد عن رغبة رونالدو في الانتقال للنادي البافاري من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وفشل مانشستر يونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل واكتفى باحتلال المركز السادس الذي يضمن له المشاركة في الدوري الأوروبي فقط.

ولعب رونالدو 39 مباراة مع مانشستر يونايتد بجميع المسابقات، سجل 24 هدفا وصنع 3 تمريرات حاسمة، وكان هو هداف الفريق في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال بالموسم الماضي.