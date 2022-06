ذا أثلتيك: مالك تشيلسي تحدث مع وكيل كريستيانو رونالدو بشأن إمكانية انتقاله إلى النادي اللندني

قالت صحيفة ”ذا أثليتك“ البريطانية، إن الأسبوع الحالي كان مزدحما للغاية في تشيلسي، حيث إن التحالف الجديد بقيادة تود بولي وكليرليك كابيتال اجتمع في البرتغالي مع وكيل الأعمال الشهير خورخي مينديز بشأن التعاقد مع النجم كريستيانو رونالدو.

وأضافت الصحيفة أنه منذ أقل من شهر، بدأ رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي عمله بنشاط في قيادة النادي اللندني بعد استحواذه على النادي من الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.

وتم الآن تشكيل مجلس إدارة جديد ، مع مغادرة مارينا غرانوفسكايا بعد 19 عاما في ستامفورد بريدج، في خطوة لافتة للنظر، نصب بويلي نفسه كمدير رياضي مؤقت.

وأعلن تشيلسي في بيان أن بولي المالك الجديد للنادي حل محل الرئيس المنتهية ولايته بروس باك كرئيس لمجلس الإدارة وسيتولى أيضا منصب المدير الرياضي مؤقتا حتى التعاقد مع بديل دائم.

ويأتي رحيل غرانوفسكايا بعد مغادرة الرئيس باك لمنصبه وانتقاله إلى منصب استشاري كبير بعد 30 يونيو/ حزيران.

ونظرا لأن تشيلسي لم يتعاقد مع أي لاعب خلال الفترة الحالية، فسيكون العبء على المالك الشريك الجديد لتغيير هذا وهو يعمل بشكل استباقي على الموقف وراء الكواليس.

وكشفت الصحيفة أن بويلي عقد اجتماعا في البرتغال الأسبوع الماضي مع ”الوكيل الخارق“ مينديز، الذي من بين عملائه كريستيانو رونالدو.

وخلال المحادثات، كان من المفهوم أن وضع رونالدو وفكرة انتقاله إلى تشيلسي هذا الصيف كانت من بين الموضوعات التي تمت مناقشتها، يبقى أمام اللاعب البرتغالي الدولي 12 شهرا في عقده لمدة عامين مع مانشستر يونايتد والذي وقعه الصيف الماضي.

🚨 EXCL: Todd Boehly met Jorge Mendes in Portugal last week. Idea of Cristiano Ronaldo to Chelsea among subjects discussed. Unclear if #CFC will pursue. Man Utd expect him to stay. 37yo loves #MUFC but has concerns. With @dansheldonsport for @TheAthleticUK https://t.co/pHXelZAIIb

— David Ornstein (@David_Ornstein) June 25, 2022