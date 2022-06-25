نوتنغهام فورست يتعاقد مع تايو أونيي في صفقة قياسية

قال نادي نوتنغهام فورست الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت إنه ضم إلى صفوفه المهاجم النيجيري الدولي تايو أونيي (24 عاما) لاعب أونيون برلين الألماني بناء على عقد لمدة خمسة أعوام.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن الصفقة كلفت فورست مبلغا قياسيا على مستوى النادي وصل إلى 17 مليون جنيه إسترليني (20.85 مليون دولار).

وهذه هي أول صفقة يبرمها نوتنغهام فورست منذ فوزه في الشهر الماضي على هدرسفيلد تاون في ملحق الصعود وضمانه العودة إلى الدوري الممتاز الإنجليزي.

وقال أونيي: ”كنت دوما أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز كما تحدثت إلى ستيف كوبر (مدرب فورست) عن طموحاتنا وعن فورست وتاريخه العظيم. أود أن أكون جزءا من هذا النادي“.

ولعب أونيي دورا محوريا في مسيرة أونيون برلين في الموسم الماضي إذ أحرز له 20 هدفا في 43 مباراة في جميع المنافسات بينما احتل الفريق المركز الخامس بين فرق دوري الدرجة الأولى الألماني وضمن المنافسة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وسبق لأونيي اللعب في صفوف ليفربول الإنجليزي ما بين 2015 و2021 لكنه لم يشارك في أي مباراة مع الفريق الأول وأعير غير مرة خلال هذه الفترة.

عودة نوتنغهام فورست

وفي مايو الماضي عاد نوتنغهام فورست إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 23 عاما عقب الفوز 1/0 على هدرسفيلد تاون في نهائي ملحق الترقي.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 43 عندما فشل ليفي كولويل مدافع هدرسفيلد في إبعاد كرة عرضية قوية من جيمس جارنر وسجل بطريق الخطأ في مرماه.

ولحق فورست في دوري الأضواء بفريقي فولهام بطل دوري الدرجة الثانية وبورنموث صاحب المركز الثاني.

ويعود الظهور الأخير لفريق نوتنغهام فورست بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 1998/1999.

يذكر أن نوتنغهام فورست سبق له تحقيق لقب الدوري الإنجليزي مرة واحدة في موسم 1977/1978K وحقق لقب دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 1979 و1980.