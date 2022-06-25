ذا صن: ليفربول يدرس السماح برحيل محمد صلاح هذا الصيف.. وريال مدريد مستعد لتقديم عرض

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن إدارة ليفربول تفكر بترك النجم المصري محمد صلاح يرحل هذا الصيف مثلما فعلت مع النجم السنغالي ساديو ماني الذي انتقل إلبى بايرن ميونخ وتأمل في الحصول على مبلغ كبير.

وأكدت الصحيفة أن مُلاك ليفربول لا يمانعون برحيل النجم الأول للفريق، محمد صلاح في حال حصوله على عرض مالي يصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني (نحو 70 مليون يورو).

ووفقا للصحيفة يعد ريال مدريد المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا أحد الأندية الكبرى في أوروبا التي تراقب الوضع وترغب بضم النجم المصري، على الرغم من سوء العلاقات بين صلاح ونجوم ريال مدريد بعد تصريحات نهائي في دوري أبطال أوروبا مرتين على مدار المواسم الخمسة الماضية.

وسمح ليفربول للنجم السنغالي ساديو ماني بالرحيل هذا الصيف نحو بايرن ميونخ مقابل 35 مليون جنيه إسترليني ((نحو 40 مليون يورو))، واستفاد الفريق ماليا لأن النجم السنغالي كان يبقى في عقده سنة واحدة فقط، وكان بإمكانه الرحيل مجانا بعد نهاية الموسم المقبل.

ويعتبر وضع محمد صلاح مشابها لوضعية النجم السنغالي ساديو ماني، حيث ينتهي عقد المهاجم البالغ من العمر 30 عاما، صيف 2023، وتعرف مفاوضات تجديد عقده تعثرا ووصولا للباب المسدود.

ويرغب صلاح براتب يوازي قيمته في الفريق وكونه أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ويطالب بمبلغ 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، لكن إدارة ليفربول ملتزمة بسقف رواتب في الفريق لا ترغب بتجاوزه.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن إدارة ليفربول ترغب في بقاء هداف الدوري الإنجليزي الممتاز وهداف الفريق، في الموسم الماضي، برصيد 31 هدفًا، لكنها لا ترغب بتجاوز سقف الرواتب لإرضائه وهو ما يدفعها لبيعه هذا الصيف للاستفادة ماديا.

ويتقاضى محمد صلاح حوالي 240 ألف جنيه إسترليني وهو من أعلى الرواتب في الفريق برفقة الهولندي فرجيل فان دايك، ويأمل الفريق ألا تبقى الأموال المجنونة في رواتب اللاعبين .

وبحسب ”ذا صن“ أن ريال مدريد يتابع تطورات مستقبل محمد صلاح في ليفربول ومستعد لتقديم عرض مهم للتعاقد معه رغم أن علاقة النجم المصري مع غرفة ملابس الفريق الملكي غير جيدة بسبب مخلفات نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 و2022 واللذين خسرهما محمد صلاح أمام الفريق الإسباني.