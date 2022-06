آرسنال يتوصل لاتفاق للتعاقد مع غابرييل خيسوس نجم مانشستر سيتي

قال الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو إن آرسنال ومانشستر سيتي توصلا لاتفاق شفهي تام بشأن انتقال البرازيلي غابرييل خيسوس إلى المدفعية.

وأضاف الصحفي عبر حسابه على ”تويتر“ أن الاتفاق ساري المفعول بعد اجتماع جديد بين الطرفين مقابل صفقة تبلغ قيمتها 45 مليون جنيه استرليني.

ويعمل آرسنال حاليا للتفاوض مع وكيل المهاجم البرازيلي الشاب وذلك في الخطوة الأخيرة لإنجاز الصفقة في وقت قريب للغاية.

ولم يعد للمهاجم البرازيلي مكان في تشكيلة المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا بعد التعاقد مع النرويجي الشاب إرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند والأرجنتيني جوليان ألفاريز من ريفر بليت.

كما أنه من الصعب على ريال مدريد التعاقد مع غابرييل خيسوس نظرا لأنه لا يملك جواز سفر أوروبيًا وبالتالي سيتم التعاقد معه كلاعبي أجنبي في ظل اكتمال عقد اللاعبين الأجانب من أمريكا الجنوبية في صفوف النادي الملكي وبطل أوروبا 14 مرة.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2022