بسبب تدخل الإدارة في شؤون الفريق.. روني يعلن استقالته من تدريب ديربي كاونتي

أعلن نادي ديربي كاونتي المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن واين روني مهاجم مانشستر يونايتد السابق استقال من منصبه كمدرب للفريق، منهيا فترة مضطربة استمرت 17 شهرا عانى خلالها فريقه من مشاكل مالية وهبط إلى الدرجة الثالثة.

وحصل ديربي على خصمين منفصلين للنقاط بإجمالي 21 نقطة؛ بسبب تدخل الإدارة في شؤون الفريق وخرق القواعد المالية الموسم الماضي، مما أدى في النهاية لإنزاله من دوري الدرجة الثانية.

وقال ديربي في بيان: ”أبلغ وين روني نادي ديربي كاونتي لكرة القدم اليوم أنه يرغب في إعفائه من مهامه كمدرب للفريق وذلك على الفور“.

Wayne Rooney has today informed Derby County Football Club that he wishes to be relieved of his duties as first team manager with immediate effect.#DCFC

— Derby County (@dcfcofficial) June 24, 2022