بيلد: بايرن ميونخ ليس مهتما بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو

استبعد بايرن ميونخ نفسه من التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، بعد تقارير ربطه اللاعب بتعويض الرحيل المحتمل لروبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة.

وبحسب صحيفة ”بيلد“ الألمانية فإن بايرن ميونخ لا يتطلع إلى جلب رونالدو الذي يتردد انه يفكر في الرحيل عن مانشستر يونايتد الذي سيشارك في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وتنبع حالة عدم اليقين الأخيرة بشأن رونالدو من التقارير الصحفية في البرتغال التي تزعم أن اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا متأثر بعدم قيام مانشستر يونايتد بأي عمل حتى الآن في فترة الانتقالات.

ولم يوقع المدير الجديد إريك تن هاغ على أي صفقة بعد، حيث انضم داروين نونيز، الذي كان مطلوبا من مانشستر يونايتد، إلى ليفربول، وصمد برشلونة أمام محاولات شراء فرينكي دي يونغ، وكذلك احتفاظ أياكس بلاعبه أنتوني.

وورد أن تين هاغ كان مهتمًا أيضًا بالتعاقد مع يفيس بيسوما، لكنه انضم إلى توتنهام.

وكانت صحيفة ”ريكورد“ البرتغالية قد ذكرت أن رونالدو، الذي يشعر بالإحباط الشديد، مستعد للانسحاب من مانشستر يونايتد بسبب افتقارهم الواضح للطموح في سوق الانتقالات.

ويخوض بايرن ميونخ حاليًا صراعًا حول مستقبل نجمه المهاجم روبرت ليفاندوفسكي، ويريد البولندي الانضمام إلى برشلونة، لكن بايرن ميونخ يرفض حتى الآن التزحزح عن حقيقة أن ليفاندوفسكي لديه سنة أخرى متبقية على عقده.

وبعد أنباء تعاسة رونالدو، تردد أن البرتغالي قد ينتقل إلى بايرن ميونخ كبديل عن ليفاندوفسكي، لكن يبدو أن هذا غير مرجح الآن.

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي قادما من يوفنتوس مقابل 15 مليون يورو وينتهي عقده في 30 يونيو 2023.

وسجل رونالدو 24 هدفا وصنع 3 في 38 مباراة مع مانشستر يونايتد في مختلف المسابقات موسم 2021/2022 لكن فريقه فشل في الفوز بأي بطولة واحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد رونالدو إلى أولد ترافورد صيف 2021 بعد 12 عاما من رحيله إلى ريال مدريد، مقابل 94 مليون يورو في صفقة قياسية آنذاك.

ورونالدو سابع أفضل هداف في تاريخ مانشستر يونايتد وسجل 142 هدفا في 330 مباراة، علما أنه أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد وسجل للميرنغي 450 هدفا في 438 مباراة.