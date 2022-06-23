كريستيانو رونالدو يرغب في الانتقال إلى بايرن ميونخ

أوضح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن فترته في مانشستر يونايتد قد انتهت، وذلك وفقا لتقرير أصدرته صحيفة AS، يوم الثلاثاء الماضي.

وكان قائد البرتغال يفكر في استمراره في ملعب أولد ترافورد، لكن الأمر استغرق بضع ساعات حتى يكون قراره حازمًا بأنه يريد الرحيل. وقد تكون وجهته التالية ميونخ.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أنه في مواجهة الرغبة الواضحة للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في مغادرة بايرن ميونخ، يخطط النادي الألماني لسد الفجوة برحيل المهاجم البولندي بالتعاقد مع الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، في واحدة من أهم التعاقدات في تاريخه.

إذا كان رحيل ليفاندوفسكي إلى برشلونة سيمثل أحد أبرز صفقات فترة الانتقالات الصيفية، فلن يكون أقل من ذلك إذا كان بديله في صفوف بطل ألمانيا هو كريستيانو رونالدو.

ولا شك أن هذه الصفقة ستحدث انقلاباً مذهلاً لبطل ألمانيا لتقليل تأثير رحيل قائد المنتخب البولندي، إذ إن الفريق المعاون للنجم البرتغالي يدرك بالفعل اهتمام بايرن ميونخ وينظر للصفقة باهتمام كبير ويرحب بها. ومع ذلك، لدى الهداف التاريخي لريال مدريد العديد من العروض بالفعل، خاصة في ظل عدم مشاركة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأدى وصول إرلينغ هالاند وداروين نونيز إلى مانشستر سيتي وليفربول على التوالي، والسلبية التي بدأ بها يونايتد سوق الانتقالات، إلى فقدان كريستيانو الأمل في تحقيق أي لقب مع فريقه الإنجليزي الموسم المقبل.

ولا يريد النجم البرتغالي أن يستنفد آخر موسم له في البطولات المحلية الأوروبية الكبرى دون خيارات لزيادة أرقامه القياسية الشخصية. ومن ثم يريد مغادرة أولد ترافورد.

من ناحية أخرى، أكد بايرن ميونخ أنه سيقاتل من أجل تكرار فوزه بلقب الدوري الألماني والمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا الذي أحرزه آخر مرة عام 2020.

وبايرن ميونخ في طريقه ليصبح ملكًا لسوق الانتقالات إذا تعاقد مع رونالدو، إذ إن التعاقد مع النجم البرتغالي من شأنه أن يجعل بايرن يملك هجوما رهيبا يضم رونالدو ليفاندوفسكي (في حال عدم رحيله لبرشلونة)، بالإضافة إلى توماس مولر وليروي ساني وساديو وماني وكينغسلي كومان وسيرغ وجنابري.

وكتب رونالدو اسمه في كتب التاريخ وبات أفضل هداف في منافسات كرة القدم للمحترفين بعدما وصل إلى 807 أهداف في مارس/آذار الماضي.

ويُعد لقب الهداف التاريخي لكرة القدم على مر العصور مثيرا للجدل، ولا يحتفظ الاتحاد الدولي (الفيفا) بسجل رسمي، لكنه يقدر وصول المهاجم النمساوي-التشيكي جوزيف بيتسان إلى 805 أهداف خلال مسيرته التي امتدت من 1931 إلى 1955.