تقارير: الحارس شتيفان أورتيغا يقترب من الانضمام إلى مانشستر سيتي

ذكرت تقارير إعلامية في ألمانيا، اليوم الخميس، أن الحارس شتيفان أورتيغا، الذي هبط مع فريقه أرمينيا بيلفيلد لكرة القدم، اقترب من الانتقال إلى فريق مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي.

وكشفت مجلة ”كيكر“ الألمانية، وشبكة قنوات ”سكاي“، أن أورتيغا (29 عامًا) سيصبح الحارس البديل لإديرسون في فريق مانشستر سيتي، الذي يدربه بيب غوارديولا، حيث ينتظر أن يتم التعاقد معه في صفقة انتقال حر عندما ينتهي تعاقده في 30 يونيو الجاري.

وتدرج ”أورتيغا“ من أكاديمية فريق بيلفيلد، ويعد حارس المنتخب الألماني تحت 19 عامًا السابق أحد أفضل حراس المرمى الألمان.

ولعب أورتيغا 237 مباراة في البوندسليغا ودوري الدرجة الثانية مع بيلفيلد.