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رياضة

ماذا قال ساديو ماني عن محمد صلاح بعد الانتقال إلى بايرن ميونخ؟
تاريخ النشر: 22 يونيو 2022 11:44 GMT
تاريخ التحديث: 22 يونيو 2022 13:25 GMT

ماذا قال ساديو ماني عن محمد صلاح بعد الانتقال إلى بايرن ميونخ؟

أعلن بايرن ميونخ التعاقد بشكل رسمي مع ماني لمدة 4 سنوات في صفقة تقدر بـ41 مليون يورو شاملة الإضافات.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

تحدث السنغالي ساديو ماني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ، عن فريقه السابق ليفربول، بعد دقائق من الانتقال إلى فريقه الجديد.
وأبدى ساديو ماني احترامًا كبيرًا لفريقه السابق وزملائه بالفريق تحديدًا نجوم خط الهجوم.
وسبق أن شكل ماني ثلاثيا رائعا مع محمد صلاح وفيرمينيو، حيث قال عن المصري والبرازيلي، يالهما من لاعبين رائعين، ما زال ليفربول يمتلك لاعبين رائعين، إنه أفضل لاعب في العالم.

https://twitter.com/LFCExtensive/status/1539573012487364608

وأعلن بايرن ميونخ التعاقد بشكل رسمي مع ماني لمدة 4 سنوات في صفقة تقدر بـ41 مليون يورو شاملة الإضافات.

وقال ماني عن ليفربول إنه النادي الأفضل في العالم، وإنه سيظل مشجعًا له، كما وجه رسالة لزملائه السابقين ”أحبكم يا رفاق! ما زال منزلي في ليفربول موجودًا، سأعود وأشاهد ليفربول، سأكون مشجع ليفربول رقم 1! سأقوم بعد كل مباراة في ميونيخ، سأبحث عن نتيجة ليفربول. عيناي عليكم يا رفاق“.

وتابع ”إنه أمر غريب أنني لم أعد لاعبًا لنادي ليفربول بعد الآن“.

وتابع ”بايرن ميونخ هو النادي المناسب لي الآن“.

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