ميرور: أياكس يصدم مانشستر يونايتد ومدربه إيريك تين هاغ

ذكرت صحيفة ”ميرور“، أن أياكس الهولندي رد على طلبات مانشستر يونايتد بشأن التعاقد مع 3 من لاعبيه، وهم: البرازيلي أنتوني، والمدافعان الهولندي جوراين تمبير والأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، وهما من أبرز مطالب الهولندي إيريك تين هاغ، المدرب الجديد للفريق الإنجليزي والسابق للفريق الهولندي.

وحسب الصحيفة، فالمدافع الهولندي جوراين تمبير رفض الانتقال لمانشستر يونايتد خوفا من فقدان مكانه في منتخب هولندا، بعد تحذير المدرب لويس فان غال له بأنه لن يحصل على فرصة اللعب كأساسي في الفريق الإنجليزي ويفقد وجوده في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وأكدت الصحيفة أن إدارة أياكس أخبرت نظيرتها في مانشستر يونايتد بالاختيار بين التعاقد مع البرازيلي أنتوني في صفقة تقدر بـ50 مليون جنيه إسترليني أو التعاقد مع المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز في صفقة تقدر بـ30 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت ”ميرور“ إلى أن إدارة أياكس لا ترغب في أن يبني الهولندي إيريك تين هاغ فريقه الجديد، على حساب إضعاف فريقهم، ولا يرغبون في منح المدرب الجديد ألفريد سكرودر فريقا خاليا من قوامه الرئيس.

وشددت ”ميرور“ على أن فريق أياكس لا يحتاج للمال، لأنه يشارك في دوري أبطال أوروبا كل موسم، كما يستعد لبيع مهاجمه الإيفواري وهداف الدوري الهولندي سبيستيان هيلير لفريق بروسيا دورتموند مقابل 30 مليون إسترليني، وفقد الظهير الأيمن المغربي نصير المزراوي مجانا لفريق بايرن ميونخ.

وطيلة 4 مواسم ونصف الموسم كمدرب لفريق أياكس الهولندي توج إيريك تين هاغ بلقب الدوري الهولندي 3 مرات وكأس هولندا مرتين والسوبر الهولندي مرة، وتحت قيادته فقد الفريق عدة نجوم صنعوا تألق النادي الهولندي في دوري أبطال أوروبا.

وجمع أياكس أكثر من 350 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع نجومه، مثل: المغربي حكيم زياش لتشيلسي والهولندي فرانكي دي يونغ لبرشلونة، والمدافع الهولندي ماتيس دي ليخت ليوفنتوس، ولا يرغب في التخلي عن مزيد من اللاعبين وإعادة بناء الفريق من جديد.

وباستثناء عروض مغرية كبيرة من مانشستر يونايتد فالفريق الهولندي لن يتخلى سوى عن أحد لاعبيه البرازيلي أنتوني أو المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز لمانشستر يونايتد.