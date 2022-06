ساديو ماني يكشف عن سبب اختياره بايرن ميونخ.. وموقفه من ليفاندوفسكي

اعترف السنغالي ساديو ماني أنه بمجرد أن سمع عن اهتمام بايرن ميونخ ، تحرك قلبه ولم يستطع رفض العرض والاهتمام من النادي البافاري.

وأكمل مهاجم ليفربول الإنجليزي الفحص الطبي و أصبح الآن لاعبًا في بايرن ميونخ، ليرحل عن ليفربول بعد ست سنوات قضاها في أنفيلد جعلته يرفع تقريبًا كل الألقاب المتاحة له.

ولكن مع بقاء 12 شهرًا فقط على نهاية عقده الحالي ، أوضح اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا أنه يسعى لخوض تحد جديد ، مع توقع بايرن دائمًا أن يكون الأوفر حظًا.

وبعد أن رفض عرضين افتتاحيين رفضًا تامًا ، توصل أبطال ألمانيا أخيرًا إلى اتفاق بشأن صفقة ستجعلهم ينفقون في البداية 27.1 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات الدولي السنغالي.

وقد يرتفع المبلغ إلى 35.1 مليون جنيه إسترليني إذا تم الوفاء بالعناصر الإضافية وعلى الرغم من أن أيًا من النادي لم يعلن رسميًا عن الصفقة ، فقد تم ذهب إلى ميونخ وأكمل مقابلته الأولى مع صحيفة ”بيلد“ الألمانية واسعة الانتشار.

وكشف ماني خلال مقابلته الصحفية الأولى في ألمانيا عن أن عرض بايرن كان صعبًا للغاية رفضه وأن فكرة اللعب لفريق أوروبي كبير آخر كانت سببا في قبوله عرض بايرن.

وقال ماني لبيلد: ”عندما أخبرني وكيل أعمالي لأول مرة عن اهتمام بايرن ميونخ ، شعرت بالحماس على الفور. لقد رأيت نفسي هناك على الفور. إنه أحد أكبر الأندية في العالم والفريق يقاتل دائمًا من أجل كل الألقاب. لذلك بالنسبة لي ، كانت فكرة جيدة جدًا والقرار الصحيح للمجيء إلى هنا.

”أخبرني وكيل أعمالي أن هناك استفسارات من أندية أخرى. هذا جزء من العمل. لكنني شعرت على الفور عندما قدم بايرن خطته لي. وجدت نفسي في مشروع بايرن أكثر من أي ناد آخر“.

