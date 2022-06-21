ساديو ماني يكشف عن سبب اختياره بايرن ميونخ.. وموقفه من ليفاندوفسكي

اعترف السنغالي ساديو ماني أنه بمجرد أن سمع عن اهتمام بايرن ميونخ ، تحرك قلبه ولم يستطع رفض العرض والاهتمام من النادي البافاري.

وأكمل مهاجم ليفربول الإنجليزي الفحص الطبي و أصبح الآن لاعبًا في بايرن ميونخ، ليرحل عن ليفربول بعد ست سنوات قضاها في أنفيلد جعلته يرفع تقريبًا كل الألقاب المتاحة له.

أول صورة للنجم ساديو ماني بقميص بايرن ميونخ https://t.co/r2ooRGNaN2 pic.twitter.com/INVIerVxK2 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 21, 2022

ولكن مع بقاء 12 شهرًا فقط على نهاية عقده الحالي ، أوضح اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا أنه يسعى لخوض تحد جديد ، مع توقع بايرن دائمًا أن يكون الأوفر حظًا.

وبعد أن رفض عرضين افتتاحيين رفضًا تامًا ، توصل أبطال ألمانيا أخيرًا إلى اتفاق بشأن صفقة ستجعلهم ينفقون في البداية 27.1 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات الدولي السنغالي.

وقد يرتفع المبلغ إلى 35.1 مليون جنيه إسترليني إذا تم الوفاء بالعناصر الإضافية وعلى الرغم من أن أيًا من النادي لم يعلن رسميًا عن الصفقة ، فقد تم ذهب إلى ميونخ وأكمل مقابلته الأولى مع صحيفة ”بيلد“ الألمانية واسعة الانتشار.

وكشف ماني خلال مقابلته الصحفية الأولى في ألمانيا عن أن عرض بايرن كان صعبًا للغاية رفضه وأن فكرة اللعب لفريق أوروبي كبير آخر كانت سببا في قبوله عرض بايرن.

وقال ماني لبيلد: ”عندما أخبرني وكيل أعمالي لأول مرة عن اهتمام بايرن ميونخ ، شعرت بالحماس على الفور. لقد رأيت نفسي هناك على الفور. إنه أحد أكبر الأندية في العالم والفريق يقاتل دائمًا من أجل كل الألقاب. لذلك بالنسبة لي ، كانت فكرة جيدة جدًا والقرار الصحيح للمجيء إلى هنا.

”أخبرني وكيل أعمالي أن هناك استفسارات من أندية أخرى. هذا جزء من العمل. لكنني شعرت على الفور عندما قدم بايرن خطته لي. وجدت نفسي في مشروع بايرن أكثر من أي ناد آخر“.

Sadio Mane has arrived in Germany ahead of his medical with Bayern Munich 🇩🇪 pic.twitter.com/FQMxQMjP8D — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 21, 2022

كانت المباراة الأخيرة لماني بقميص ليفربول هي الخسارة في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي على يد ريال مدريد. وبعد أن رفع الكأس مرة واحدة مع ليفربول ، أصبح لديه الآن رغبة في فعل الشيء نفسه مع بطل أوروبا 2020.

وعندما سئل عن الفوز بأكبر جائزة في أوروبا مرة أخرى ، أضاف: ”لا أريد أن أقول لا. كل طفل يريد الفوز بدوري أبطال أوروبا ، كل لاعب كرة قدم في العالم. أنا الآن مع فريق تنافسي للغاية. لكن لا يزال من المبكر الحديث عن نهائي دوري أبطال أوروبا ، لم نلعب حتى الآن معًا. ومع ذلك سنبذل قصارى جهدنا للوصول إلى النهائي“.

رحيل ليفاندوفسكي

ويأتي وصوله إلى أليانز وسط خلفية من عدم اليقين بشأن أهم لاعب في النادي ، روبرت ليفاندوفسكي. مثل ماني في مرسيسايد ، ألمح اللاعب البولندي الدولي إلى أنه لن يمدد عقده ويرغب في الرحيل مع رغبة برشلونة في إقناع المهاجم.

لكن ماني أشار إلى أن موقف ليفنادوفسكي لم يشغل باله كثيرًا ، مع اهتمامه الكامل بالفوز بالألقاب مع اللاعبين الذين سيستمرون في النادي. قائلا ”لست لاعبًا يركز على أشياء من هذا القبيل. أنا هنا من أجل بايرن ميونخ. وسأفعل كل شيء للفوز بالألقاب مع زملائي في الفريق!“

ومن الملفت للنظر الملابس التي وصل بها ماني للفحص الطبي في بايرن ، حيث ارتدى قميصًا أزرق داكن بطول الفخذ مع بنطلون متناسق وحذاء تحته. يحتوي الجزء العلوي على ياقة دائرية مغلقة.

وهذه الملابس تقليدية سنغالية تسمى بالقفطان السنغالي ويستغر عادة في جميع دول غرب أفريقيا، ويطلق عليه في أوروبا والولايات المتحدة ”طقم سراويل“

ووصل ماني في الساعة 12:13 ظهرًا ، إلى مستشفى ”Barmherziger Brüder“ ، شمال غرب ميونخ ، حيث كان طبيب البروفيسور رولاند شميدت طبيب بايرن ميونخ هناك ليفحص وظائف القلب والرئة للدولي السنغالي. وسيتم تقديم ماني لوسائل الإعلام في أليانز أرينا يوم الأربعاء.

جلب بايرن مهاجم كلوب السابق من ليفربول مقابل 32 مليون يورو بالإضافة إلى 9 ملايين يورو كحد أقصى كمكافآت. وقد وقع السنغالي عقدًا حتى عام 2025.