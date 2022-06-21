كريستيانو رونالدو يبدع في الرقص مع نجله وابنة عمه خلال قضاء إجازته (فيديو)

يبدو أن كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، قرر تجاهل أزمة تحطم سيارته ”بوغاتي فيرون“، ليظهر في فيديو نشرته ابنة عمه أليسيا بياتريس أفيرو، عبر حسابها على ”تيك توك“، يوم الثلاثاء، وهو يرقص رفقتها وبجانبه ابنه جونيور.

وكان رونالدو قد تلقى خبرا صادما أثناء قضاء عطلته الصيفية برفقة عائلته بعد موسم مخيب مع ناديه الإنجليزي مانشستر يونايتد، بتعرض سيارته ”بوغاتي فيرون“ لحادث في مدينة مايوركا الإسبانية.

فقد عكرت حادثة صدم سيارته الفارهة، الإجازة التي كان رونالدو يقضيها في مايوركا على الساحل الجنوبي الشرقي لإسبانيا.

وأفادت تقارير بأن سيارة نجم مانشستر يونايتد الفاخرة، تعرضت لأضرار بعدما اصطدمت بجدار.

ولكن رونالدو ظهر رفقة عائلته ومنها ابنة عمه أليسيا بياتريس أفيرو، التي يحظى حسابها على تيك توك بمئات الفيديوهات وتتلقى آلاف المشاهدات، وهو يبرع في الرقص بجانبها، وحظي الفيديو بآلاف المشاهدات.

رونالدو جيد في الرقص أيضا😇 pic.twitter.com/ewGQfsDN6z — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 21, 2022

وحسبما ذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، فإن أحد الحراس الشخصيين لرونالدو صدم بجدار أحد المنازل الريفية سيارته من نوع ”بوغاتي فيرون“ التي يقدر ثمنها بـ1.8 مليون إسترليني، أي ما يعادل مليوني يورو، وهي ثالث أغلى سيارة للنجم البرتغالي بعد سيارة بوغاتي سينتوديتشي (8.5 مليون جنيه إسترليني)، وبوغاتي تشيرون (2.15 مليون جنيه إسترليني).

ووفق الصحيفة البريطانية، فإن الحارس كان يقود السيارة الرياضية عندما فقد السيطرة عليها، واصطدم بجدار حجري.

وأضافت الصحيفة، أن الشرطة تحقق حاليا في هذا الحادث من قبل خدمة المرور، بعد أن اصطدمت السيارة بأبواب منزل ريفي ودمرته تماما.

سعرها 1.8 مليون جنيه إسترليني.. تحطم سيارة بوغاتي فيرون لكريستيانو رونالدو في إسبانيا (صور) https://t.co/07AbCCdkCZ pic.twitter.com/kQkk6d6SP0 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 20, 2022

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن مهاجم مانشستر يونايتد قد يرحل عن الفريق هذا الصيف لخوض تجربة جديدة فى الدوري الإيطالي بعد تجربته الأولى في الكالتشيو مع يوفنتوس، وينتهى عقد كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد الموسم المقبل، مع وجود بند لتمديده لعام إضافى.

وقالت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، إن النجم البرتغالي لا يتناسب مع أسلوب كرة القدم الذي يريده المدرب الجديد للشياطين الحمر الهولندي إريك تن هاغ، إضافة إلى أن مانشستر يونايتد لن يلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.