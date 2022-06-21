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رياضة

كريستيانو رونالدو يبدع في الرقص مع نجله وابنة عمه خلال قضاء إجازته (فيديو)
تاريخ النشر: 21 يونيو 2022 16:34 GMT
تاريخ التحديث: 21 يونيو 2022 17:00 GMT

كريستيانو رونالدو يبدع في الرقص مع نجله وابنة عمه خلال قضاء إجازته (فيديو)

يبدو أن كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، قرر تجاهل أزمة تحطم سيارته "بوغاتي فيرون"، ليظهر في فيديو نشرته ابنة عمه أليسيا بياتريس أفيرو، عبر حسابها على

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

يبدو أن كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، قرر تجاهل أزمة تحطم سيارته ”بوغاتي فيرون“، ليظهر في فيديو نشرته ابنة عمه أليسيا بياتريس أفيرو، عبر حسابها على ”تيك توك“، يوم الثلاثاء، وهو يرقص رفقتها وبجانبه ابنه جونيور.

وكان رونالدو قد تلقى خبرا صادما أثناء قضاء عطلته الصيفية برفقة عائلته بعد موسم مخيب مع ناديه الإنجليزي مانشستر يونايتد، بتعرض سيارته ”بوغاتي فيرون“ لحادث في مدينة مايوركا الإسبانية.

فقد عكرت حادثة صدم سيارته الفارهة، الإجازة التي كان رونالدو يقضيها في مايوركا على الساحل الجنوبي الشرقي لإسبانيا.

وأفادت تقارير بأن سيارة نجم مانشستر يونايتد الفاخرة، تعرضت لأضرار بعدما اصطدمت بجدار.

ولكن رونالدو ظهر رفقة عائلته ومنها ابنة عمه أليسيا بياتريس أفيرو، التي يحظى حسابها على تيك توك بمئات الفيديوهات وتتلقى آلاف المشاهدات، وهو يبرع في الرقص بجانبها، وحظي الفيديو بآلاف المشاهدات.

وحسبما ذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، فإن أحد الحراس الشخصيين لرونالدو صدم بجدار أحد المنازل الريفية سيارته من نوع ”بوغاتي فيرون“ التي يقدر ثمنها بـ1.8 مليون إسترليني، أي ما يعادل مليوني يورو، وهي ثالث أغلى سيارة للنجم البرتغالي بعد سيارة بوغاتي سينتوديتشي (8.5 مليون جنيه إسترليني)، وبوغاتي تشيرون (2.15 مليون جنيه إسترليني).

ووفق الصحيفة البريطانية، فإن الحارس كان يقود السيارة الرياضية عندما فقد السيطرة عليها، واصطدم بجدار حجري.

وأضافت الصحيفة، أن الشرطة تحقق حاليا في هذا الحادث من قبل خدمة المرور، بعد أن اصطدمت السيارة بأبواب منزل ريفي ودمرته تماما.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن مهاجم مانشستر يونايتد قد يرحل عن الفريق هذا الصيف لخوض تجربة جديدة فى الدوري الإيطالي بعد تجربته الأولى في الكالتشيو مع يوفنتوس، وينتهى عقد كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد الموسم المقبل، مع وجود بند لتمديده لعام إضافى.

وقالت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، إن النجم البرتغالي لا يتناسب مع أسلوب كرة القدم الذي يريده المدرب الجديد للشياطين الحمر الهولندي إريك تن هاغ، إضافة إلى أن مانشستر يونايتد لن يلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

@aliciab99 Tiktoks em familia 🥹🤍 @Edits 😖 @Cris @. ♬ Desenrola Bate Joga de Ladin (feat. DJ Biel do Furduncinho) – L7NNON & Os Hawaianos & DJ Bel da CDD

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