كيف ساهم ساديو ماني في تطوير قريته بالسنغال؟ (فيديو وصور)

عاد ساديو ماني لرد الجميل إلى مسقط رأسه في السنغال، وذلك بعد فوزه بكل الألقاب الممكنة مع فريقه الحالي ليفربول، واقتراب انتقاله رسميا إلى بايرن ميونخ.

وبعد فوزه بكل شيء ممكن مع ليفربول محليا وأوروبيا، عاد ماني، أفضل لاعب أفريقي لعام 2019، لرد الجميل للمجتمع في قريته بامبالي بالسنغال.

• He inspected equipment at the £455,000 public hospital he built, which will serve 34 villages

Sadio Mane's father passed away from an illness when he was 7 because there was no hospital in his village, Bambali in Senegal.

Mane and his sister were both given birth to at home because there was no hospital.

He built the first hospital in his village for his people in 2019. pic.twitter.com/kzp1iPasEl

— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) June 20, 2022