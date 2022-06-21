كيف ساهم ساديو ماني في تطوير قريته بالسنغال؟ (فيديو وصور)

عاد ساديو ماني لرد الجميل إلى مسقط رأسه في السنغال، وذلك بعد فوزه بكل الألقاب الممكنة مع فريقه الحالي ليفربول، واقتراب انتقاله رسميا إلى بايرن ميونخ.

وبعد فوزه بكل شيء ممكن مع ليفربول محليا وأوروبيا، عاد ماني، أفضل لاعب أفريقي لعام 2019، لرد الجميل للمجتمع في قريته بامبالي بالسنغال.

A video of Sadio Mane's projects in his village, Bombali • He has opened the fuel station • He inspected equipment at the £455,000 public hospital he built, which will serve 34 villages • The £250,000 free public secondary school he built. pic.twitter.com/jHOsWNNUJ5 — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) June 20, 2022

Sadio Mane's father passed away from an illness when he was 7 because there was no hospital in his village, Bambali in Senegal. Mane and his sister were both given birth to at home because there was no hospital. He built the first hospital in his village for his people in 2019. pic.twitter.com/kzp1iPasEl — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) June 20, 2022

وفقا لتقارير صحفية مختلفة في إنجلترا وغرب أفريقيا، يتردد أن ماني أنفق أكثر من 700 ألف جنيه إسترليني (100 مليون شلن) لتطوير منطقة بامبالي، بما في ذلك بناء مدرسة، ومكتب بريد، ومستشفى، ومحطة وقود.

وظهر اللاعب البالغ من العمر 30 عاما في بامبالي الأسبوع الماضي، حيث شارك في مباراة كرة قدم محلية أقيمت في أرضية موحلة، شارك فيها أيضا الدوليان السنغاليان السابقان: الحاج ضيوف، وبابيس سيسي.

وزار ماني أيضا المستشفى الذي تبلغ تكلفته 455 ألف جنيه (65 مليون شلن) الذي دعمه العام الماضي، والذي يخدم أكثر من 30 قرية في المنطقة.

لتلبية احتياجات سكان بامبالي الحاليين (حوالي 2000 شخص)، قام ماني ببناء مدرسة ثانوية في القرية تبلغ تكلفتها 250 ألف جنيه (36 مليون شلن كيني)، كما تعهد المهاجم الجديد للنادي البافاري، أثناء افتتاحه محطة وقود جديدة، ببناء مكتب بريد أيضا.

علاوة على ذلك، قدم ماني لكل عائلة في القرية حزمة دعم شهرية بقيمة 70 يورو (8600 شلن)، وقدم 400 يورو (49000 شلن) للطلاب الأوائل في مدرسة بامبالي الثانوية.

وتشير التقارير التي نشرتها صحيفة ”ستاندرد ميديا“ الكينية إلى أنه تم أيضا تسليم أجهزة كمبيوتر محمولة إلى طلاب المدرسة، وحصل الأطفال في القرية أيضا على ملابس رياضية مجانية، في حين تم تجهيز القرية بإنترنت 4G.

ولا شك أن ماني ليس جديدا على العمل الخيري؛ إذ إنه في العام 2019 ، أثناء حديثه إلى إحدى الصحف الغانية، صدم موقف ماني الجماهير، حيث أوضح سبب استخدام أرباحه لمساعدة الفقراء في السنغال.

وقال الدولي السنغالي: ”لماذا أريد عشر سيارات فيراري، أو عشرين ساعة من الماس، أو طائرتين؟ ماذا ستفعل هذه الأشياء لي وللعالم؟ كنت جائعا، وكان علي أن أعمل في الحقل، لقد نجوت من الأوقات الصعبة، ولعبت كرة القدم حافي القدمين، ولم أحصل على تعليم وأشياء أخرى كثيرة، لكن اليوم بفضل ما فزت به بفضل كرة القدم، يمكنني مساعدة شعبي“.

وأضاف: ”لقد بنيت مدارس وملعبا ونوفر الملابس والأحذية والطعام للأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع. بالإضافة إلى ذلك، أعطي 70 يورو شهريا لجميع الأشخاص في منطقة فقيرة جدا في السنغال؛ ما يساهم في اقتصاد أسرهم. لا أحتاج لعرض السيارات الفاخرة والمنازل الفاخرة والرحلات وحتى الطائرات. أفضل أن يتلقى شعبي القليل مما أعطته لي الحياة“.