العائلة تبقى كل شيء.. محمد صلاح ينشر صورا رفقة زوجته وابنتيه

نشر محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لنادي ليفربول الإنجليزي، صورا رفقة زوجته وابنتيه، خلال قضائه إجازته السنوية.

واحتفل محمد صلاح بعيد ميلاده الـ30 رفقة عائلته كما اتضح من الصور التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.

واعتاد صلاح خلال الفترة الأخيرة نشر صور لزوجته وابنتيه على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، كما اصطحبهم إلى ملعب أولد ترافورد في مباراة الفريق الأخيرة بالدوري الإنجليزي.

محمد صلاح ينشر صورًا لأسرته خلال اجازته. pic.twitter.com/SAGBwbs0dt — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 21, 2022

وعلق محمد صلاح على الصور: ”العائلة تبقى كل شيء“.

تجديد العقد

ولم يحسم محمد صلاح بعد موقفه من تجديد عقده مع نادي ليفربول، حيث تظل الخلافات حول الراتب قائمة بين الطرفين.

ومن المؤكد أن صلاح سوف يستمر في ليفربول الموسم المقبل، وهو الأخير في عقده مع ليفربول، في الوقت الذي انتقل فيه ساديو ماني إلى بايرن ميونخ الألماني في صفقة تقدر بـ41 مليون يورو تقريبا شاملة الإضافات.

ودعم ليفربول صفوفه هذا الصيف بالثنائي داروين نونير وكالفن رامسي.