أول صورة للنجم ساديو ماني بقميص بايرن ميونخ

ظهر ساديو ماني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، بقميص نادي بايرن ميونخ أثناء تواجده في ألمانيا لإجراء الكشف الطبي قبل التوقيع للنادي الألماني.

ووصل ماني ألمانيا، صباح اليوم الثلاثاء؛ لتوقيع الكشف الطبي قبل الانتقال بشكل رسمي إلى بايرن ميونخ، والإعلان عن الصفقة.

أول صورة لنجم ليفربول ساديو ماني بقميص بايرن ميونخ. pic.twitter.com/Ob5gCzoFGq — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 21, 2022

وبعد وصوله بملابسه السنغالية التقليدية، ظهر ماني ”31 عاما“ بقميص بايرن ميونخ أثناء التوقيع للمعجبين.

وبحسب تقارير، تقدر قيمة صفقة انتقال ماني من ليفربول إلى بايرن ميونخ بـ41 مليون يورو، شاملة الإضافات.

ولم يعلن الناديان عن الصفقة بشكل رسمي ـ حتى الآن ـ.