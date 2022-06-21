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رياضة

أول صورة للنجم ساديو ماني بقميص بايرن ميونخ
تاريخ النشر: 21 يونيو 2022 12:29 GMT
تاريخ التحديث: 21 يونيو 2022 13:40 GMT

أول صورة للنجم ساديو ماني بقميص بايرن ميونخ

لم يعلن الناديان عن الصفقة بشكل رسمي ـ حتى الآن ـ.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

ظهر ساديو ماني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، بقميص نادي بايرن ميونخ أثناء تواجده في ألمانيا لإجراء الكشف الطبي قبل التوقيع للنادي الألماني.

ووصل ماني ألمانيا، صباح اليوم الثلاثاء؛ لتوقيع الكشف الطبي قبل الانتقال بشكل رسمي إلى بايرن ميونخ، والإعلان عن الصفقة.

وبعد وصوله بملابسه السنغالية التقليدية، ظهر ماني ”31 عاما“ بقميص بايرن ميونخ أثناء التوقيع للمعجبين.

وبحسب تقارير، تقدر قيمة صفقة انتقال ماني من ليفربول إلى بايرن ميونخ بـ41 مليون يورو، شاملة الإضافات.

ولم يعلن الناديان عن الصفقة بشكل رسمي ـ حتى الآن ـ.

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