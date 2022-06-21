مانشستر يونايتد يقترب من حسم أول صفقاته الكبرى

اقترب مانشستر يونايتد من حسم أولى صفقاته الكبرى للموسم المقبل، إذ سيدفع 40 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع أنتوني من أياكس أمستردام الهولندي.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إن مسؤولي يونايتد من المقرر أن يصلوا إلى أمستردام اليوم لحسم صفقة اللاعب البرازيل، إذ إن الهولندي إريك تين هاغ المدير الفني الجديد للشياطين الحمر يسعى لتدعيم صفوف الفريق.

ويسعى تين هاغ إلى أن يبدأ لاعبه السابق إعادة بناء الفريق في أولد ترافورد ليجعل يونايتد قادرًا على المنافسة مرة أخرى على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم الجناح البالغ من العمر 22 عامًا أداءً رائعًا الموسم الماضي وسجل 12 هدفًا وصنع عشر تمريرات حاسمة في 33 مباراة في جميع المسابقات للفائز بلقب الدوري الهولندي.

وأبدى أنتوني إعجابه بمديره الفني السابق تين هاغ الذي انتقل من تدريب أياكس إلى يونايتد لإحياء العملاق الذي سقط ولم يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 2013.

في رسالة وداع لتين هاغ بعد مغادرته أياكس، نشر أنتوني على وسائل التواصل الاجتماعي ”أريد أن أشكرك على كل ما علمتني إياه. أعلم أنني سأقف معك دائمًا إذا احتجتني“.

ويطارد يونايتد ما يصل إلى خمسة لاعبين هذا الصيف، لكن الجماهير تشعر بالقلق بشأن عدم حسم أي صفقة جديدة حتى الآن.

ذهب المدير التنفيذي الجديد ريتشارد أرنولد إلى حانة في تشيشاير يوم السبت لتهدئة مجموعة من المعجبين الذين كانوا على استعداد للزحف إلى منزله للتعبير عن مخاوفهم.

وأخبرهم أن الأموال موجودة لإعادة البناء، إذ يعتقد أن نحو 200 مليون جنيه إسترليني ستكون قادرة على إعادة الفريق للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

لا يريد تين هاغ أنتوني من أياكس ولكن المدافع جوريان تيمبر، على الرغم من أن هذه الصفقة تبدو أقل احتمالا.

وحذر لويس فان غال المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد تيمبر من أنه إذا لم يحصل على وقت كافٍ في اللعب مع يونايتد، فسيكون خارج تشكيلة المنتخب الهولندي في كأس العالم؛ ما يبدو أنه أثار فزع اللاعب.

ويواصل يونايتد محاولة حسم التعاقد مع هدفه الرئيس للموسم المقبل، الهولندي فرينكي دي يونغ من برشلونة.

وقال أرنولد ”كناد نبذل قصارى جهدنا لإنجاز الصفقة، كنت مستيقظًا منذ أيام وأنا أحاول إنجاز هذه الصفقة. المال موجود ولكن هناك أشياء تقف في طريقنا لا أستطيع أن أقولها“.

والمشاكل هي أن دي يونغ ليس حريصًا على مغادرة كامب نو، بينما المدير الفني تشافي هرنانديز يريد بديلًا جاهزًا إذا رحل الدولي الهولندي.

ويونايتد أيضًا ليس حريصًا على دفع 64 مليون جنيه إسترليني التي دفعها برشلونة الذي يعاني من ضائقة مالية، للحصول عليه من أياكس في المقام الأول.

ويراقب الشياطين الحمر وتوتنهام أيضا وضع الدنماركي كريستيان إريكسن بعد انتهاء عقد لاعب الوسط مع برنتفورد.