سعرها 1.8 مليون جنيه إسترليني.. تحطم سيارة بوغاتي فيرون لكريستيانو رونالدو في إسبانيا (صور)

قالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، اليوم الإثنين، إن سيارة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بوغاتي فيرون تعرضت لحادث تحطم في مايوركا بإسبانيا.

ووفقا للصحيفة فإنه يتم التحقيق في الأمر من خدمة المرور التابعة للشرطة.

وأضافت الصحيفة أن السائق، الذي قيل إنه ليس رونالدو، فقد السيطرة وانزلق إلى جدار في عقار سكني في سا كوما، بونيولا، بالما دي مايوركا، حيث يقضي نجم مانشستر يونايتد حاليًا عطلته مع عائلته.

وأوضحت أنه يُعتقد أن مقدمة سيارة البوغاتي قد تحطمت مع عدم وجود أي مركبة أخرى متورطة.

وبالإضافة إلى الشرطة المحلية، حضر ضباط الحرس المدني لمكان الحادث.

وفي الساعة 11:00 اصطدمت السيارة بباب منزل ريفي، بالقرب من مستشفى جوان مارش.

ولم يصب سائق السيارة بأي إصابات وقام بالتوقيع على محضر الحادث.

ونقلت ”ذا صن“ عن مصدر مطلع قوله: ”اصطدمت السيارة بجدار ولكن لم يكن هناك سوى أضرار مادية ولم يُصب أحد، وتحمل السائق المسؤولية الكاملة عما حدث“.

وأضاف: ”المعلومات حول من كان وراء عجلة القيادة وما حدث مسجلة في قاعدة بيانات للشرطة وهل يمكن للمحكمة أو الضباط الوصول إليها إذا كانت هناك حاجة لإجراء المزيد من التحقيقات“.

وتابع: ”ولكن الأمر يتعلق بالأحرى بالحاجة إلى تسجيل المعلومات حتى يتمكن مالك العقار الذي تضرر من رفع دعوى تعويض واستخدام تقرير الشرطة كدعم في حالة وجود أي نزاع حول كيفية وقوع الضرر“.

وأضاف مطّلع آخر: ”وقع الحادث على طريق ثانوي بالقرب من مستشفى جوان مارش“.

ويبدو أن السيارة خرجت عن الطريق واصطدمت بجدار يشكل جزءًا من حماية منزل خلفه عبوة غاز.

وتابع: ”يبدو أن أحد موظفي كريستيانو كان يقود سيارته في ذلك الوقت وليس كريستيانو، بالتأكيد لم يكن في مكان الحادث عندما وصل الضباط“.

امتلك رونالدو السيارة المحبوبة بوغاتي فيرون، التي تبلغ سرعتها القصوى 253 ميلاً في الساعة – وسيارة مرسيدس بنز جي كلاس – هدية من زوجته – تم شحنها من مانشستر لقضاء العطلة.

وتعد بوغاتي فيرون جزءًا من مجموعة سيارات رونالدو التي تبلغ تكلفتها 17 مليون جنيه إسترليني والتي تشمل أيضًا سيارات أستون مارتن وبنتلي وفيراري مونزا.

وأضاف رونالدو أيضًا إصدارًا محدودًا بقيمة 8.5 مليون جنيه إسترليني من بوغاتي شينتوديتشي تم صنع عشرة منها فقط – إلى مجموعته العام الماضي.

ويستمتع رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد بإجازة فاخرة في مايوركا مع جورجينا رودريغيز وأطفالهما، ويقيمون في فيلا فاخرة، منعزلة عن أعين المصورين، وتقع عند سفح جبال ترامونتانا.

وكانت الأسرة المكونة من سبعة أفراد، بما في ذلك الأطفال كريستيانو جونيور (11 عامًا) وإيفا (5 أعوام) وماتيو (5 أعوام) وألانا مارتينا (4 أعوام) وبيلا (شهرين) قد حلقت على متن طائرة خاصة الأسبوع الماضي.