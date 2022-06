تشيلسي يقترب من إنهاء صفقة إعارة لوكاكو لإنتر ميلان.. ويستهدف ضم رحيم سترلينغ

يستعد تشيلسي للانطلاق في سوق الانتقالات بعد إنهاء صفقة إعارة مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو نحو إنتر ميلان، في صفقة قد تمنحه حوالي 10 ملايين يورو ومتغيرات، بحسب تقارير إعلامية إيطالية، بعدما قرر الفريق الإيطالي رفع قيمة مبلغ الإعارة.

وخيب المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو أمال جماهير وإدارة تشيلسي، رغم كونه أغلى صفقة في الفريق بلغت قيمتها 97.5 مليون جنيه إسترليني، وهو ما دفع الألماني توماس توخيل للموافقة على رحيله هذا الصيف.

وأكدت صحيفة ”ذا صن“ أن تشيلسي والمدرب الألماني توماس توخيل وضعا الجناح الدولي الإنجليزي رحيم سترلينغ، لاعب مانشستر سيتي، هدفهما الأول لتعويض المهاجم البلجيكي في هجوم الفريق.

وينتهي عقد سترلينغ مع مانشستر سيتي بعد موسم واحد وما زال لم يحسم قراره النهائي بشأن مستقبله في الفريق، لكن تشيلسي مستعد لجلبه إلى لندن.

وسجل رحيم سترلينغ 131 هدفا في 339 لقاء برفقة مانشستر سيتي، ورغم بقاء موسم في عقده فإن إدارة بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ترغب في الحصول على 60 مليون جنيه إسترليني للتخلي عنه.

Work in progress for Romelu Lukaku's comeback to Inter. Talks ongoing with Chelsea on the final loan fee, Inter will improve the opening proposal worth €5m plus €2m in add-ons. 🔵🇧🇪 #Inter

Next week will be key to speed up talks – as all parties want to find a solution soon. pic.twitter.com/LN65OuzBjN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2022