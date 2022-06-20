تشيلسي يقترب من إنهاء صفقة إعارة لوكاكو لإنتر ميلان.. ويستهدف ضم رحيم سترلينغ

يستعد تشيلسي للانطلاق في سوق الانتقالات بعد إنهاء صفقة إعارة مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو نحو إنتر ميلان، في صفقة قد تمنحه حوالي 10 ملايين يورو ومتغيرات، بحسب تقارير إعلامية إيطالية، بعدما قرر الفريق الإيطالي رفع قيمة مبلغ الإعارة.

وخيب المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو أمال جماهير وإدارة تشيلسي، رغم كونه أغلى صفقة في الفريق بلغت قيمتها 97.5 مليون جنيه إسترليني، وهو ما دفع الألماني توماس توخيل للموافقة على رحيله هذا الصيف.

وأكدت صحيفة ”ذا صن“ أن تشيلسي والمدرب الألماني توماس توخيل وضعا الجناح الدولي الإنجليزي رحيم سترلينغ، لاعب مانشستر سيتي، هدفهما الأول لتعويض المهاجم البلجيكي في هجوم الفريق.

وينتهي عقد سترلينغ مع مانشستر سيتي بعد موسم واحد وما زال لم يحسم قراره النهائي بشأن مستقبله في الفريق، لكن تشيلسي مستعد لجلبه إلى لندن.

وسجل رحيم سترلينغ 131 هدفا في 339 لقاء برفقة مانشستر سيتي، ورغم بقاء موسم في عقده فإن إدارة بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ترغب في الحصول على 60 مليون جنيه إسترليني للتخلي عنه.

Work in progress for Romelu Lukaku's comeback to Inter. Talks ongoing with Chelsea on the final loan fee, Inter will improve the opening proposal worth €5m plus €2m in add-ons. 🔵🇧🇪 #Inter Next week will be key to speed up talks – as all parties want to find a solution soon. pic.twitter.com/LN65OuzBjN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2022

وعبر سترلينغ عن انفتاحه على الرحيل في تصريحات سابقة، موضحا: ”إن كان هناك إمكانية للرحيل عن الفريق والحصول على فرص أكبر للعب ودقائق أكثر للعب فأنا منفتح على ذلك“.

وجلس رحيم سترلينغ على دكة البدلاء خلال لقاءي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وأيضا في اللقاءين الأخيرين لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرغب الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي، في تعزيز خط هجوم الفريق، ويضع اهتمامه على عدة لاعبين من بينهم الفرنسي عثمان ديمبلي، البالغ 25 عاما، والذي انتهى عقده مع برشلونة ويعتبر لاعبا حرا.

ويعرف توخيل الجناح الفرنسي لكونه كان مدربه في بروسيا دورتموند، ويرغب ديمبلي في الحصول على ضمانات للعب بشكل رسمي ودائم، وهو منفتح على الرحيل نحو الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما يملك تشيلسي اهتماما صريحا بالمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي عبر عن رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ قبل موسم من نهاية عقده لكنه يفضل الانتقال لبرشلونة.

ويحتاج توخيل للبحث عن حلول لخط دفاعه بعدما فقد الألماني أنتوني روديجر المنتقل لريال مدريد، والدنماركي كريستينسن المرشح للرحيل لبرشلونة، والثنائي انتهى عقدهما مع الفريق.