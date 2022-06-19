ليفربول يعلن رسميا ضم كالفين رامسي

أعلن ليفربول رسميا ضم كالفين رامسي، صاحب الـ18 عاما، قادما من نادي أبردين الناشط في الدوري الإسكتلندي لكرة القدم، بعقد طويل الأمد.

وكانت شبكة ”BBC“، قد ذكرت سابقا أن أبردين وافق على عقد بقيمة 4.5 مليون جنيه إسترليني من أجل كالفين رامسي، بالإضافة إلى 3 ملايين متغيرات و20% من قيمة بيع عقده مستقبلا.

وقال اللاعب في تصريحات لموقع ليفربول: ”لقد كان حلما تحقق أن ألعب مع أبردين، والآن أن أكون في أحد أكبر الأندية، إن لم يكن أكبرها في العالم، إنه إنجاز رائع وأتطلع إلى محاولة إظهار ما لدي للمشجعين“.

وأضاف: ”آمل أن أتمكن من دخول مرحلة تحضيرات ما قبل الموسم، وأظهر للجميع في النادي، والموظفين، واللاعبين ما لدي، ثم سنرى ما يحدث من هناك“.

وتابع: ”إذا استطعت الدخول في تحضيرات مرحلة ما قبل الموسم، وأظهرت بصمتي، فلا يوجد سبب يمنعني من الضغط للوصول إلى تشكيلة الفريق الأول“.

السيدات والسادة رحبوا معنا بأحدث صفقات الريدز 🔴 الاسكتلندي كالفين رامزي ينضم لصفوفنا قادمًا من أبردين 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/pxGmBbL3tt — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 19, 2022

وتعاقد ليفربول مع اللاعب، فابيو كارفاليو، القادم من صفوف فولهام، والأوروغوياني داروين نونيز من صفوف بنفيكا البرتغالي، في مقابل 80 مليون يورو، بالإضافة إلى 20 مليون يورو كمتغيرات.

وولد كالفين رامسي في الـ 31 من يوليو 2003 في مدينة أبردين الإسكتلندية، ويلعب في مركز الظهير الأيمن، ويرتدي القميص رقم 22 في صفوف فريقه أبردين.

ولعب رامزي 39 مباراة مع أبردين في الدوري، بينها 33 في الموسم الماضي، منذ تصعيده من فريق الشباب، وسجّل هدفا وصنع 9 أهداف.

يتميز صاحب الـ18 عاما بالكرات الهوائية، ويمتلك السرعة والقدرات المهارية والقدرة على تخطى المدافعين، بالإضافة إلى تميزه بالكرات العرضية، إذ بلغ معدل صناعته الفرص في الموسم الماضي 1.58 فرصة في المباراة الواحدة.

ويمتلك رامزي ميزة كبيرة، إذ يستطيع اللعب بكلتا القدمين.