ديمبلي يضع شرطا أساسيا من أجل الموافقة على الانضمام لتشيلسي

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي مستعد للانضمام إلى تشيلسي، لكن مهاجم برشلونة الإسباني يرفض الجلوس على مقاعد البدلاء.

وطلب الألماني توماس توخيل، المدير الفني للنادي اللندني، التعاقد مع مهاجم برشلونة البالغ عمره 25 عامًا كبديل لروميلو لوكاكو، الذي يقترب من العودة إلى إنتر ميلان.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، في تقرير حصري، يوم الأحد، إن ديمبلي لديه طموحات جادة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، لكنه يريد تأكيدات من توخيل بأنه سيكون لاعبا أساسيا في تشيلسي ولن يخضع لتناوب صارم بين لاعبي الفريق، وذلك قبل أشهر قليلة على انطلاق كأس العالم 2022 في قطر، إذ يريد أن يكون ضمن تشكيلة فرنسا بطلة العالم عندما تدافع عن لقبها في الدوحة.

وخاض ديمبلي تسع مباريات بالكامل فقط الموسم الماضي، لكنه صنع 13 تمريرة حاسمة هي الأكثر في الليغا.

وأصيب النجم الفرنسي الذي خاض 27 مباراة مع المنتخب الفرنسي بالإحباط في كامب نو بعد أن بدأ 41% فقط من المباريات التي خاضها في المواسم الثلاثة الماضية.

ولعب تحت قيادة الألماني توخيل في بروسيا دورتموند، ووصفه المدرب بأنه ”موهبة مجنونة“.

أدى أداء ديمبلي المذهل في ألمانيا إلى انتقاله إلى برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 138 مليون جنيه إسترليني، مع دفع 97 مليون جنيه إسترليني مقدمًا.

عثمان ديمبلي يلمح لبقائه مع برشلونة (فيديو) https://t.co/OymlHYTc4B pic.twitter.com/vKWle2LToy — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 18, 2022

وفي المقابل تقدم إنتر ميلان بعرض لاستعارة المهاجم البلجيكي لوكاكو مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني بعد 12 شهرًا فقط من مغادرته إلى إنجلترا في صفقة ضخمة بقيمة 97 مليون جنيه إسترليني، وهو العرض الذي رفضه تشيلسي الذي يريد أكثر من ضعف ذلك للمساعدة في تمويل بحثه عن بديل لكنه يقترب من فكرة الموافقة على رحيل لوكاكو.

ووضع تشيلسي ديمبلي على رأس أولوياته ليكون بديلا للوكاكو رغم أنه يلعب كجناح وليس مهاجما صريحا، مثل البلجيكي قوي البنية.

وأثبت توخيل نجاحه في تنويع خط هجوم تشيلسي، حيث دفع بمواطنه الألماني كاي هافرتز في منتصف ثلاثة مهاجمين باعتباره مهاجما غير صريح.

وبات لوكاكو على استعداد لتخفيض أجره البالغ 325 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع ليجد السعادة في إيطاليا.

لكن إنتر يأمل أيضًا في جمع أموال إضافية من خلال بيع الظهير الأيمن دينزل دومفريس وقلب الدفاع ميلان سكرينيار في ظل اهتمام تشيلسي باللاعبين.

وانضم المهاجم الفرنسي إلى برشلونة في 2017 من بروسيا دورتموند الألماني وسيصبح لاعبا حرا في نهاية الشهر الحالي في ظل عدم توصله لاتفاق بشأن تجديد عقده مع النادي الكتالوني