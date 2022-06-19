ميرور: ليفربول لا يخشى تراجع أداء محمد صلاح في العام الأخير من عقده

لا يتوقع ليفربول أن يتراجع أداء النجم المصري محمد صلاح، هداف الفريق، مع استعداده لدخول العام الأخير من عقده بالنادي دون أن يتوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده، بحسب التقارير.

ولم يوقع اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا عقدا جديدا بعد فشل ليفربول في تلبية متطلبات راتبه البالغ 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

يبدو أن الطرفين وصلا إلى طريق مسدود، كما هو الحال الآن، وهناك احتمال حقيقي أنه قد يرحل عن النادي مجانا في عام 2023.

ويشعر ليفربول أن صلاح سيحافظ على تركيزه، ولن يتراجع مستواه خلال عامه الأخير، كما ذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية.

من المفهوم أن محمد صلاح لا يزال يتمتع بعلاقة صحية مع المدير الفني الألماني يورغن كلوب، على الرغم من أن مستقبله في مرسيسايد لا يزال غير مؤكد.

وزُعم أيضًا أنه تصرف بشكل احترافي خلال المفاوضات، على الرغم من أنه لم يتوصل إلى اتفاق مع النادي بشأن تمديد العقد.

ومنذ وصوله إلى ملعب آنفيلد في عام 2017، حقق الجناح المصري أرقاما رائعة سواء في عدد الأهداف أو التمريرات الحاسمة، حيث سجل 156 هدفًا في 254 مباراة.

وفاز صلاح بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز في ثلاث مناسبات في المواسم الخمسة الماضية، كما نال كل الألقاب الرئيسية المتاحة في ليفربول.

رودريغو: تصريحات محمد صلاح حفزتنا للفوز بدوري الأبطال.. وهذا ما قاله مودريتش للنجم المصري https://t.co/XXpBblfCYA pic.twitter.com/ADon9cRidM — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 17, 2022

وحقق صلاح معظم نجاحاته إلى جانب ساديو ماني وروبرتو فيرمينو في السنوات الأخيرة، لكن ماني الآن على وشك الرحيل عن فريق كلوب لينتقل إلى بايرن ميونخ في الأيام المقبلة.

وأنفق ليفربول مبلغا قياسيا للنادي للتعاقد مع المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز من بنفيكا ليحل محل ماني، ويمكن لكلوب أيضًا استدعاء فيرمينو ودييغو جوتا ولويس دياز، مما يبرز أنه لا يعاني من نقص في خيارات الهجوم.

ومع ذلك، كان صلاح أحد الأسماء الأولى في قائمة الفريق على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث ظهر في ما لا يقل عن 34 مباراة بالدوري في كل موسم خلال هذه الفترة.

ويبدو أن أهميته بالنسبة للفريق ستستمر في 2022-23، حيث يثق ليفربول في تأقله مرة أخرى، ويتطلع إلى المنافسة على الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي حامل اللقب.

وفاز قائد الفراعنة بجائزة أفضل لاعب هذا العام من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية للمرة الثانية في تاريخه وتقاسم جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي مع الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين مهاجم توتنهام هوتسبير وذلك بعد فوز صلاح بالجائزة في موسم 2017-2018.

وسجل الدولي المصري 31 هدفا في كل المسابقات مع ليفربول وساعد الفريق على الفوز بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

محمد صلاح: أريد الفوز بجائزة الكرة الذهبية.. وكنا نستحق الفوز على ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا https://t.co/6kBLj3h1l0 pic.twitter.com/NVA81F770s — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 11, 2022

وأبقى تعاقد ليفربول مع نونيز في صفقة تكلفت 85 مليون جنيه إسترليني قوة هجوم كلوب على قيد الحياة، كما وقعوا أيضًا مع فابيو كارفالو، الشاب القادم فولهام، في صفقة قيمتها 5 ملايين جنيه إسترليني، بالإضافة إلى المتغيرات الإضافية، وخضع كالفن رامزي، الظهير الأيمن البالغ من العمر 18 عامًا، لفحص طبي يوم السبت قبل أن يكمل انتقالًا سيكلف 4 ملايين جنيه إسترليني و2.5 مليون جنيه إسترليني أخرى في شكل مكافآت يمكن تحقيقها بسهولة.

ولم يعد ليفربول يخطط للقيام بتعاقدات جديدة في سوق الانتقالات هذا الصيف.وكان مهتما بالفرنسي أوريلين تشواميني البالغ من العمر 22 عامًا، قبل أن يخطفه ريال مدريد عبر تلبية السعر المطلوب 86 مليون جنيه إسترليني، الذي حدده موناكو واعتبره ليفربول باهظ الثمن.

وبحسب الصحيفة، فالاعتقاد السائد في ليفربول أن تجديد عقد كلوب حتى 2026 في نيسان/أبريل الماضي سيؤثر على قرار محمد صلاح في تجديد عقده والبقاء مع ”الريدز“.