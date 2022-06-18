كم سيبلغ راتب ساديو ماني في بايرن ميونخ؟

ستنتهي فترة ساديو ماني المتألق مع ليفربول والتي استمرت ست سنوات الأسبوع الحالي، بعد أن توصل بايرن ميونخ أخيرًا إلى اتفاق للتعاقد معه، لكن كشفت صحيفة ”ميرور“ البريطانية عن أن سبب رحيله يرجع لرفض النادي طلبه بأن يكون اللاعب الأعلى أجرا في الفريق وأعلى من المصري محمد صلاح.

وأوضح مهاجم ليفربول، الذي فاز تقريبًا بكل الألقاب المحلية والأوروبية في آنفيلد، أنه يريد مغادرة النادي هذا الصيف، مع بقاء 12 شهرًا فقط على عقده.

وبعد أسابيع من المفاوضات بين الجانبين، تم التوصل إلى انفراجة يوم الجمعة، ومن المقرر الآن أن ينضم اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا إلى بطل ألمانيا في صفقة تبلغ قيمتها 35.1 مليون جنيه إسترليني.

وسيسدل المهاجم السنغالي الستار على مسيرته مع ليفربول والتي كان فيها أحد أفضل اللاعبين في العصر الحديث وأحد أعظم قرارات الانتقال التي اتخذها المدير الفني الألماني يورغن كلوب على الإطلاق.

🗣 حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني: "ساديو ماني قادم". pic.twitter.com/lZ4ZXsGidG — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 17, 2022

وبعد حسم صفقة داروين نونيز من بنفيكا البرتغالي، قرر ليفربول الاستغناء عن ماني مقابل 35 مليون جنيه إسترليني للنادي البافاري.

ووافق ماني بالفعل على عقد مربح لمدة ثلاث سنوات مع بايرن ميونخ، ووفقًا لصحيفة ”ميرور“، فإن الدولي السنغالي سيحصل على 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وهذه زيادة كبيرة في راتب ماني، الذي كان يجني فقط 100 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع في ليفربول، وسيسافر إلى ألمانيا يوم الثلاثاء لإجراء فحص طبي وتوقيع الاتفاق، حسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو.

على الرغم من المبلغ الهائل الذي سيكسبه في بايرن ميونخ، سيكون ماني ثامن أعلى لاعب في النادي من حيث الأجر.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت قناة ”سكاي سبورتس“ ألمانيا عن أجر كل لاعب من بايرن ميونخ وجاءت كالتالي:

يوسيب ستانيسيك | 15000 جنيه إسترليني في الأسبوع

زفين أولريتش | 25000 جنيه إسترليني في الأسبوع

عمر ريتشاردز | 40 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

بونا سار | 40 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

مارك روكا | 40 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

تانغي نيانزو | 48 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

إريك ماكسيم تشوبو موتينغ | 63000 جنيه إسترليني في الأسبوع

جمال موسيالا | 81000 جنيه إسترليني في الأسبوع

بنيامين بافارد | 81000 جنيه إسترليني في الأسبوع

ألفونسو ديفيز | 113000 جنيه إسترليني في الأسبوع

كورينتين توليسو | 113000 جنيه إسترليني في الأسبوع

نيكلاس زوله | 113000 جنيه إسترليني في الأسبوع

مارسيل سابيتسر | 113000 جنيه إسترليني في الأسبوع

سيرج غنابري | 129000 جنيه إسترليني في الأسبوع

المغربي نصير مزراوي | 132000 جنيه إسترليني في الأسبوع

دايوت أوبيكانو | 144000 جنيه إسترليني في الأسبوع

ريان غرافينبيرش | 165000 جنيه إسترليني أسبوعيًا

لوكاس هيرنانديز | 240 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

ساديو ماني | 250000 جنيه إسترليني في الأسبوع

فابريزيو رومانو: ساديو ماني توصل لاتفاق مع بايرن ميونخ https://t.co/7s8BY9d18i pic.twitter.com/5g7yDcyWI1 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 15, 2022

وجاء أعلى لاعبي النادي البافاري أجرا المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي | 369 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

والحارس مانويل نوير وتوماس مولر وكيميش وليروي ساني وجوريتزكا وكومان هم الستة الآخرون الذين يتقاضون رواتب أكثر من ماني.