أس: ريال مدريد يخطط للتعاقد مع هالاند في 2024 ليكون خليفة بنزيما

يخطط ريال مدريد للتعاقد مع إيرلينغ هالاند في 2024 بعد عامين فقط من انضمامه إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك مقابل نحو 150 مليون يورو، حيث لا يزال المهاجم النرويجي يرغب في الانتقال لريال مدريد عاجلًا أو آجلًا.

وقالت صحيفة ”أس“ الإسبانية إن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز قال خلال مقابلته الأخيرة مع برنامج ”الشرينغيتو“ إن قضية ”هالاند ليس لها علاقة بقضية كيليان مبابي“ إذ كان الهدف دائمًا هو التعاقد مع المهاجم الفرنسي ثم النرويجي، على الأقل، في العام 2023.

إيرلينغ هالاند: لطالما شجعت مانشستر سيتي طوال حياتي. pic.twitter.com/VCPCPF3S8u — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 13, 2022

لهذا السبب لم يكن الرفض المتأخر وغير المتوقع من مبابي الانتقال لريال مدريد بمثابة انتكاسة لمشروع هالاند، الذي وقع بالفعل مع مانشستر سيتي، حيث طلب ريال مدريد منه الانتظار لموسم آخر، لكن قناعة المهاجم النرويجي الراسخة بمغادرة بروسيا دورتموند جعلته يقرر أخيرًا الذهاب إلى استاد الاتحاد.

ويعتمد سبب مطالبة هالاند بالصبر على حقيقة أنه بهذه الطريقة سيتم إجراء انتقال سلس في هجوم ريال مدريد مع الفرنسي كريم بنزيما، الذي بدلًا من تراجع مستواه في عمر 34 عامًا، قدم أفضل موسم في مسيرته.

ويستمر بيريز في كونه أقوى مدافع عن بنزيما في النادي ولا يعتبر أن إحضار مهاجم جديد أولوية حاليًا. خاصة في ظل تألق المهاجم الفرنسي الذي جعله قريبًا جدًا من الفوز بأول جائزة للكرة الذهبية، وهي إحدى تلك الجوائز التي يريد ريال مدريد أيضًا التباهي بها.

وداع جماهير ومسؤولي بروسيا دورتموند للنجم إيرلينغ هالاند المنتقل إلى مانشستر سيتي. pic.twitter.com/KAFgfQeF0h — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 14, 2022

لدرجة أن التعاقد مع مهاجم صريح بديل لبزيما يمكن أن يأتي بمطالب دقيقة، وأصر فلورنتينو، قائلًا: ”إذا جاء شخص ما، فسيكون بديلًا لبنزيما، ولكن ليس ليكون لاعبًا أساسيًا“.

وفاة رايولا

ولا شك أن أحد أسباب انتقال هالاند إلى مانشستر سيتي بدلًا من ريال مدريد هي وفاة مينو رايولا وكيل أعمال المهاجم الشاب. حيث كان يدافع عن انتقاله لريال مدريد كوجهة مثالية للاعب الشاب.

ورايولا كان لديه أيضًا فكرة استكمال انتقال أحد نجومه إلى سانتياغو برنابيو، خاصة بعد عدم تحقيق ذلك مع الفرنسي بول بوغبا، وهو الوضع الذي جعل الأجواء بين النادي الملكي ووكيل اللاعبين القوي أكثر صعوبة مرة أخرى. وفي ظل غياب رايولا، اختار هالاند ووالده ألفي في نهاية المطاف العصفور الذي في اليد والموافقة على العرض المالي الضخم من مانشستر سيتي.

لكن إدراج شرط جزائي يبلغ 150 مليون يورو، اعتبارًا من العام 2024، ليس حصريًا لريال مدريد ولكنه مناسب لمصالحه، وعلى عكس ما حدث مع مبابي، لم تكن هناك أي مشاكل أو عقبات بين هالاند وريال مدريد وهو أمر من شأنه أن يبسط الأمور، إذ لا توجد أيضًا مشكلات معلقة مع جماهير ريال مدريد التي خاب أملها من نجم باريس سان جيرمان.

ولا يتعجل ريال مدريد التعاقد مع هالاند لأنه بعد موسمين في مانشستر سيتي سيبلغ 23 عامًا فقط وستكفي هذه الفترة في توضيح أحد المخاوف التي تحوم بشأن لاعب مانشستر سيتي الجديد: وهي معرفة ما إذا كان عرضة للإصابات في الموسمين الماضيين، ومعرفة ما إذا كانت هذه الإصابات مزمنة أم كانت نتيجة لسوء الحظ فقط.

لقد تم تأجيل عملية انتقال لريال مدريد لمدة عامين، لكنها ما زالت مستمرة، ويريد النادي وريثًا لبنزيما واسمه إيرلينغ هالاند.