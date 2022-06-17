موندو ديبورتيفو: برناردو سيلفا طلب من مانشستر سيتي الموافقة على عرض برشلونة

ينجذب البرتغالي برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي إلى إمكانية التوقيع لبرشلونة ويدرك بالفعل اهتمام تشافي هيرنانديز مدرب النادي الكتالوني بالتعاقد معه إذا تم بيع الهولندي فرينكي دي يونغ.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن برناردو سيلفا تحدث بالفعل مع ناديه مانشستر سيتي حيث تم التخطيط للقاء بين مانشستر سيتي واللاعب بعد مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأضافت الصحيفة أن هناك عدة محادثات لأن الاتصال كان دائمًا ووديًا بين مانشستر سيتي وسيلفا، ويمتد عقد الطرفين حتى يونيو 2025، وأشارت إلى أن سيلفا البالغ من العمر 27 عاما سيرحب بمغادرة إنجلترا وينجذب إلى خيار الانتقال إلى كامب نو لأنه يعرف بالفعل اهتمام برشلونة من خلال وكيله.

وأكدت ”موندو ديبورتيفو“ أن سيلفا منح الموافقة لمانشستر سيتي للتفاوض في حالة وصول عرض من برشلونة الذي سيبحث عن بديل حال نجاح صفقة انتقال لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ إلى مانشستر يونايتد.

وبحسب الصحيفة فإن برناردو سيلفا ليس لديه أي شيء ضد مانشستر سيتي، بل إنه سعيد بمعاملة النادي معه، لكنه يريد ببساطة مغادرة إنجلترا وهي فكرة كان يفكر فيها لمدة عام ونصف العام، وبالضبط منذ بدء جائحة كورونا.

موندو ديبورتيفو: غوارديولا وعد برناردو سيلفا بالسماح له بالرحيل هذا الصيف https://t.co/QPRPlG10NG pic.twitter.com/E93ayBBOeG — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 11, 2022

وقالت إن سيلفا أراد الرحيل عن مانشستر سيتي منذ الصيف الماضي لكن مدربه بيب غوارديولا نصحه بالبقاء لموسم آخر على أن يتم السماح له بالرحيل حال وصول عرض مناسب يرضي إدارة النادي.

غير أن الصفقة لن تكون سهلة لأن مانشستر سيتي سيطلب الحصول على 80 مليون يورو مبلغا ثابتًا بالإضافة إلى 20 مليون يورو كمتغيرات، وأشارت الصحيفة إلى أن برناردو سيلفا يحصل على راتب من مانشستر سيتي أقل بكثير مما يحصل عليه فرينكي دي يونغ من برشلونة.

وانتقل سيلفا إلى مانشستر سيتي صيف عام 2017 من موناكو الفرنسي مقابل 50 مليون يورو وتقدر قيمته السوقية حاليا بـ80 مليون يورو بحسب موقع ”transfermarkt“.

وبحسب الموقع ذاته فإن سيلفا لعب 251 مباراة مع مانشستر سيتي سجل فيها 48 هدفا وصنع 51.