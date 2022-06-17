تود بويلي مالك تشيلسي الجديد يحذر من تأثير قواعد اللعب المالي النظيف على صفقات الأندية

قال تود بويلي مالك نادي تشيلسي الجديد، إن قواعد اللعب المالي النظيف بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ بدأت في التأثير ولم تعد الأندية قادرة على التعاقد مع لاعبين ”بأي ثمن“ بسبب مخاطر العقوبات.

استحوذت مجموعة استثمارية بقيادة بويلي وكليرليك كابيتال على نادي تشيلسي في مايو، بعد أن طرح المالك السابق رومان أبراموفيتش النادي للبيع في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي وصفته موسكو بأنه ”عملية عسكرية خاصة“.

ديلي ميل: رحيم ستيرلينغ يضع شروطه قبل الموافقة على عرض تشيلسي https://t.co/mT7VifRJUn pic.twitter.com/XYDmwYQRoy — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 10, 2022

وكان تشيلسي أنجح فريق في إنجلترا منذ أن اشترى رومان أبراموفيتش النادي في العام 2003، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى المستثمر الروسي.

وقال بويلي في مؤتمر في برلين: ”بدأت تأثير قوانين اللعب المالي النظيف محسوسا، وهذا سيحد من القدرة على التعاقد مع لاعبين بأي ثمن“.

وأضاف ”الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يأخذ الأمر على محمل الجد وسيواصل التعامل معه على محمل الجد، ما يعني فرض غرامات مالية واستبعاد من المنافسات الرياضية“.

وقال بويلي، وهو أيضًا مالك جزئي لفريق لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول، إنه يأمل في استخدام نموذج أمريكي لتطوير الإمكانات المالية لكرة القدم ومساعدة لاعبي تشيلسي على بناء علامة تجارية شخصية أفضل.

أبراموفيتش يكمل إجراءات بيع تشيلسي إلى تحالف بقيادة تود بويلي https://t.co/TM1rarflH7 pic.twitter.com/dmITuxjjHq — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 30, 2022

وقال: ”نعتقد أن البصمة العالمية لهذه الرياضة غير متطورة حقًا، هناك أربعة مليارات مشجع لكرة القدم الأوروبية، هناك 170 مليون مشجع لاتحاد كرة القدم الأمريكي، كرة القدم العالمية للأندية جزء بسيط من أموال وسائل الإعلام في اتحاد كرة القدم الأمريكي“.

وتابع: ”إذا نظرت إلى الدوري الأمريكي للمحترفين، ليبرون جيمس، على سبيل المثال، لديه عمل كامل وفريق كامل مخصص لما هو غير موجود في الملعب، لذلك أعتقد أن هناك فرصة لجذب بعض من تلك العقلية الأمريكية إلى الرياضات الإنجليزية وتطويرها حقًا“.

وأنفق تشيلسي الكثير من الملايين على سوق الانتقالات، لكن أغلى صفقة أبرمها النادي في تاريخه كان التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من إنتر ميلان صيف العام الماضي، مقابل 113 مليون يورو.

وأجريت أمس الخميس، قرعة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2022/2023، حيث ستبدأ المسابقة يوم الجمعة 5 أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يلعب تشيلسي في الجولة الأولى مع إيفرتون يوم 6 أغسطس.