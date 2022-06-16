ميرور: ليفربول ينوي التخلص من 5 لاعبين قبل التعاقد مع جود بيلينغهام

يستعد المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول لتحويل تركيزه إلى تقليص عدد لاعبي ليفربول قبل محاولة التعاقد مع جود بيلينغهام من بروسيا دورتموند.

وأكمل ليفربول التعاقد مع المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز من بنفيكا بعقد يمتد لست سنوات مقابل 75 مليون يورو، ومن المتوقع أن يصبح كالفين رامزي لاعب أبردين الاسكتلندي ثالث صفقات الريدز الصيفية بعد صفقتي نونيز وفابيو كارفالو من فولهام.

Bellingham and Hazard combine to put Dortmund 1-0 up! pic.twitter.com/WuhkPLymQr — ESPN FC (@ESPNFC) October 30, 2021

وقالت صحيفة ”ميرور“ إن ليفربول وافق على دفع 4 ملايين جنيه إسترليني لأبردين للحصول على خدمات كالفين رامزي، البالغ من العمر 18 عاما، والذي من المرجح أن يشارك كبديل لترينت ألكسندر-أرنولد.

وأوضحت الصحيفة أنه لطالما تأثر جود بيلينغهام بالانتقال إلى الأنفيلد بعد صعوده السريع في ألمانيا مع بروسيا دورتموند منذ الانتقال إليه من بورنموث صيف عام 2020 مقابل 25 مليون يورو، وبات نجمًا بارزًا في الدوري الألماني.

ولا يزال أمام بيلينغهام، البالغ من العمر 18 عاما، ثلاث سنوات في عقده مع بروسيا دورتموند ولا ينوي النادي الألماني جني الأموال في هذا الصيف بعد بيع إيرلينغ هالاند لمانشستر سيتي مقابل 60 مليون يورو.

وقالت ”ميرور“ إن تركيز كلوب مدرب الريدز ينصب الآن على تقليص عدد لاعبي فريقه وتوفير الأموال، مع احتمال مغادرة مجموعة من اللاعبين في الأسابيع المقبلة، قبل التعاقد مع بيلينغهام، المطلوب أيضا من ريال مدريد.

وشارك بيلينغهام الموسم المنقضي مع بروسيا دورتموند في 44 مباراة في مختلف المباريات بواقع 3796 دقيقة، سجل فيها 6 أهداف وصنع 14.

ومن المتوقع أن ينتقل الدولي السنغالي ساديو ماني إلى بايرن ميونخ بعد ستة مواسم في أنفيلد، إذ تردد أنه اتفق مع النادي البافاري على عقد مدته ثلاثة مواسم.

كما من المتوقع أن يرحل تاكومي مينامينو وأليكس أوكسليد تشامبرلين وناثانيال فيليبس ونيكو ويليامس عن ليفربول خلال أسابيع بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة.

وعانى تشامبرلين من الإصابة منذ وصوله من آرسنال صيف عام 2017، ويدخل لاعب الوسط العام الأخير من عقده وتم ربطه بالانتقال إلى ويستهام ومانشستر يونايتد.

في حين فشل مينامينو في إثبات نفسه كمهاجم أول، ويجذب اهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، في المقابل ساعد ناثانيال فيليبس بورنموث في تأمين العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ويمكن أن يظل مع الفريق على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، وينطبق الأمر ذاته على نيكو ويليامس مع فولهام، ويرتبط أيضا بالانتقال إلى نوتنغهام فورست الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز.