ميرور: ليفربول ينوي التخلص من 5 لاعبين قبل التعاقد مع جود بيلينغهام

يستعد المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول لتحويل تركيزه إلى تقليص عدد لاعبي ليفربول قبل محاولة التعاقد مع جود بيلينغهام من بروسيا دورتموند.

وأكمل ليفربول التعاقد مع المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز من بنفيكا بعقد يمتد لست سنوات مقابل 75 مليون يورو، ومن المتوقع أن يصبح كالفين رامزي لاعب أبردين الاسكتلندي ثالث صفقات الريدز الصيفية بعد صفقتي نونيز وفابيو كارفالو من فولهام.

