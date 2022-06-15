كونميبول: تصريحات فينغر حول مبابي واللاعبين الأفارقة "عنصرية".. لم يُطلب منه رأي أو تحليل

أدان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) بشدة ”التصريحات المؤسفة للغاية“ التي أدلى بها الفرنسي أرسين فينغر، مدير تطوير كرة القدم في الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، بشأن حديثه في مايو الفائت عن ”أوروبا“ و“بقية العالم“.

وقال الاتحاد في بيان الثلاثاء إن كونميبول يرفض ويدين التصريحات المؤسفة للغاية للمسؤول الكبير في فيفا، المقرّب جدًا من رئاسة المؤسسة التي يشغلها السويسري غياني إنفانتينو.

وقال مدرب آرسنال الإنجليزي السابق خلال مؤتمر للمدربين الألمان في 24 مايو الماضي في فرايبورغ إن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من أصول إفريقية، لكنه تدرّب في أوروبا، لو وُلد في الكاميرون، لما أصبح المهاجم الذي هو عليه اليوم.

وتابع صاحب الـ72 عامًا: هناك أوروبا وبقية العالم، وبقية العالم بحاجة إلى المساعدة، وإلا فإننا سنخسر الكثير من المواهب.

رأى الاتحاد القاري، برئاسة الباراغوياني ألخاندرو دومينغيس، أن فينغر بالإضافة إلى الكشف عن جهل غير عادي بالمساهمة القيّمة للاعبين الأفارقة في كرة القدم العالمية، وخاصة كرة القدم الأوروبية، يظهر تحيزًا مهينًا يجعل جهود لاعبي كرة القدم والمؤسسات الرياضية غير الموجودة في أوروبا غير مرئية.

وتابع: نحن، الأمريكيين الجنوبيين، نعرف جيدًا ومن خبرة، هذا النوع من المواقف النابعة من الاعتقاد بأن العالم يبدأ وينتهي في أوروبا، مضيفًا: الموهبة، روح التضحية ورغبة لاعبين من إفريقيا وأمريكا الجنوبية في النجاح، يجب أن تُقدّر وتُحترم.

كما اشتكى كونميبول من أنه لم يُطلب منه أو من الاتحادات الأعضاء فيه رأي أو تحليل“ حول قرار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ”إيفاب“ الإثنين اعتماد قاعدة التبديلات الخمسة بشكل نهائي.

وقال في هذا الصدد إذا تم اتخاذ قرار بشأن التغييرات التي لها تأثيرات عالمية في رياضتنا من جانب واحد، فيمكن أن يولد ذلك الانزعاج والشك، إنها ممارسة حصرية تكررت في الآونة الأخيرة وتسبّب قلقًا كبيرًا.