رغم إنفاقه الضخم.. مانشستر سيتي يحقق أرباحا من شراء اللاعبين

أعلن مانشستر سيتي رسميا تعاقده مع المهاجم النرويجي الشاب إرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند يوم الإثنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع النادي الرسمي على الإنترنت مقابل 60 مليون يورو دفعها لفريقه الألماني.

وقال مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز إنه أكمل صفقة التعاقد مع المهاجم النرويجي من بروسيا دورتموند الألماني لمدة خمس سنوات.

وكان هالاند محل نزاع بين النادي الإنجليزي وريال مدريد ، لكن بطل البريميرليغ انتصر في النهاية وتعاقد مع المهاجم الشاب البالغ عمره 21 عاما.

خلدون المبارك يعد بصفقات جديدة لمانشستر سيتي بعد ضم هالاند وجوليان ألفاريز https://t.co/VYqkf9Hd4i pic.twitter.com/wCu6ytnvRI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 30, 2022

لكن صحيفة AS الإسبانية قالت في تقرير مطول إن مانشستر سيتي سيستفيد ماديا من هالاند وسيجني أرباحا أكثر بكثير من 60 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد هالاند مع دورتموند، إذ إن قيمته السوقية حاليا تبلغ 150 مليون يورو وفقًا لموقع“ترانسفير ماركت“ المتخصص في انتقالات اللاعبين.

وأضافت الصحيفة أن مكاسب مانشستر سيتي من التعاقد مع اللاعبين لا يشمل هالاند فقط، لكنها تأتي أيضًا من 11 لاعبا آخرين من المحتمل أن يحققوا مكاسب كبيرة للنادي مقارنة بما دفعه عند تعاقدهم وما بلغوه من قيمة مالية في سوق الانتقالات الآن، مع الانخفاض اللاحق في الانتقالات خلال فترة جائحة كوفيد-19.

ادفع أكثر واربح

يوجد أكثر من 11 لاعبا في تشكيلة المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا الموسم المقبل، تمكن غوارديولا من تشكيل فريق الموسم المقبل يضم حارس المرمى البرازيلي إيدرسون ودفاعا مكونا من كايل ووكر وروبن دياز ولابورت وغواو كانسيلو ورودري في المحور مع كيفن دي بروين وبرناردو سيلفا إضافة إلى رياض محرز وفيل فودن وهالاند في الهجوم.

بإضافة القيمة السوقية الحالية لهذه التشكيلة، يمكن أن تضم تشكيلة مانشستر سيتي قبل أي مباراة 11 لاعبا قيمتهم 770 مليون يورو، ولكن ما المبلغ الذي دفعوه مقابل ذلك؟

عند الحساب وفقًا لمعدلات سوق الانتقالات التي يقدمها ”ترانسفير ماركت“ المتخصص في انتقالات اللاعبي، وإذا قررمانشستر سيتي بيع هذه التشكيلة بأكملها بسعر السوق الحالي فسيربح أكثر من 160 مليون يورو.

إذ إن كل من إيدرسون وروبن دياز ورودري ودي بروين وفودن سعرهم الحالي يتجاوز ما دفعه مانشستر سيتي عند التعاقد معهم حينما كانوا في سن الشباب، في حين تراجع سعر ووكر ومحرز ولابورت بسبب العمر أو المستوى.

لماذا يراقب ريال مدريد سوق انتقالات مانشستر سيتي باهتمام؟ https://t.co/lGlUAFQMXi pic.twitter.com/5WBWDlslXt — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 14, 2022

وعلاوة على ذلك، في حالة برناردو سيلفا وحسب ما أوردته الصحافة الإنجليزية، فقد وضع مانشستر سيتي ثمنًا قدره 80 مليون يورو مقابل بيع الدولي البرتغالي إلى برشلونة، وفي حال إتمام هذه الصفقة بهذا السعر فإن الأرباح قد تصل إلى 30 مليون يورو لمانشستر سيتي.

وعلى الرغم من أن سيتي يملك الكثير من الحالات الإيجابية في تشكيلته، لكن تعاقده مع جاك غريليش قد يكون مشكلته الوحيدة، إذ إنه انضم إلى سيتي مقابل مبلغ قياسي، لكن الدولي الإنجليزي لم يتكيف سريعا مع طريقة لعب غوارديولا.

لكن لاعب الوسط المهاجم لا يزال يحاول إثبات قيمته والمبلغ الكبير الذي دفعه مانشستر سيتي لفريقه السابق أستون فيلا والتي تصل إلى 117 مليون يورو