داروين نونيز بعد انضمامه إلى ليفربول: طريقة لعب "الريدز" تناسبني للغاية.. أريد الفوز بالكثير من الألقاب

أعلن نادي ليفربول، وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع داروين نونيز في عقد طويل المدة بعد أن أكمل مهاجم أوروغواي انتقاله من بنفيكا.

وكان بنفيكا البرتغالي قد أعلن، أمس الإثنين، أنه توصل لاتفاق مع ليفربول بشأن انتقال اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في صفقة تبلغ قيمتها المبدئية 75 مليون يورو (78.17 مليون دولار) بالإضافة إلى 20 مليون يورو كرسوم إضافية.

وتصدر نونيز قائمة هدافي الدوري البرتغالي الممتاز، الموسم الماضي، وأحرز 34 هدفًا في جميع المسابقات مع بنفيكا من بينها أهداف في مباراتي الذهاب والإياب بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

وستحسم الصفقة بعد حصول اللاعب على تصريح العمل والبطاقة الدولية.

اللحظة التي كنتم جميعًا في انتظارها 😉 رسميًا… داروين نونيز ليفربولي 🔴✍️pic.twitter.com/QWklBrGWle — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 14, 2022

وقال نونيز في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: ”يسعدني أن أكون هنا في ليفربول، وأود أن أشكر شريكتي ووالدي وابني، الذين هم مصدر فخر حقيقي بالنسبة لي، لقد كانوا مهمين حقًا بالنسبة لي في مراحل مسيرتي المهنية، أنا فخور بهم حقًا“.

وأضاف: ”إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا في ليفربول، وأنا سعيد جدًا لكوني جزءًا من هذا النادي الرائع“.

وتابع: ”لقد لعبت ضد ليفربول وشاهدتهم في الكثير من المباريات في دوري أبطال أوروبا، وهذا أسلوبي في اللعب، وهناك بعض اللاعبين الرائعين هنا، وأعتقد أنه سيكون هناك تناسب مع أسلوب لعبي هنا“.

وأردف: ”كما قلت، لقد شاهدت الكثير جدًا، وهو نادٍ كبير جدًا، وآمل أن أتمكن من تقديم كل ما لدي من أجل مساعدة الفريق“.

وسيرتدي نونيز القميص رقم 27 لليفربول، ويصبح ثالث أوروغواني يوقع للنادي، بعد لويس سواريز وسيباستيان كوتس.

وأردف: ”عندما وصلت إلى ملعب التدريب فوجئت حقًا برؤية الملاعب والهيكل وجميع الجوائز هنا، ويمكنك بعد ذلك أن تتخيل نفسك تفوز بمزيد من الألقاب ثم في وقت لاحق عندما تأتي إلى هنا مرة أخرى وترى الجوائز المعروضة، ويمكنك أن تقول انظر كنت جزءًا من ذلك، كنت هناك في ذلك الوقت، فزت بالألقاب“.

واختتم: ”هذا أحد أسباب مجيئي إلى ليفربول، للفوز بالبطولات والألقاب، وأريد الفوز بالكثير من الألقاب في ليفربول“.