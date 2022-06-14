ساوثغيت يرفض فكرة عمل فيلم وثائقي عن زوجات لاعبي إنجلترا خلال كأس العالم 2022

عبر غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنجليزي عن رفضه لفكرة شركة ”نتفليكس“ للبث الرقمي بإنتاج فيلم وثائقي عن زوجات وصديقات اللاعبين خلال نهائيات كأس العالم في قطر 2022 مقابل مبلغ يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني.

وحسب تقارير إعلامية، فالشركة اتصلت فعلا ببعض صديقات وزوجات اللاعبين المرشحين للمشاركة في نهائيات كأس العالم وتشمل الفكرة أيضا زوجة المدرب غاريث ساوثغيت، وطالبت بترخيص لدخول إقامات اللاعبين وزوجاتهم وصديقاتهم خلال تواجدهم في قطر.

لكن المدرب الإنجليزي رفض الفكرة تماما وأكد أن على لاعبيه التركيز على كرة القدم وقال: ”إنها فعلا ليست الفكرة التي تهمني، وسأفاجأ إذا كانت مجموعة اللاعبين لدينا مهتمة بذلك لأنهم يريدون التركيز على كرة القدم“.

وأكد غاريث ساوثغيت أن التجارب السابقة لمرافقة زوجات وصديقات اللاعبين للمنتخب كانت مضبوطة بقوانين وقال: ”هذا ما حدث في نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا واليورو الصيف الماضي. كان الأمر يتعلق باللاعبين وكل ما فعلوه، نود إشراك العائلات عندما نستطيع ونريدهم أن يشعروا بالترحيب“.

وأضاف: ”لقد دعوناهم إلى فندق الفريق عندما أمكننا ذلك في روسيا قبل أربع سنوات. لكننا لم نتمكن من القيام بذلك العام الماضي في أمم أوروبا بسبب فيروس كورونا“.

وتحدث مدرب المنتخب الإنجليزي عن أهمية وجود عائلات اللاعبين رفقة المنتخب لكن زيارتهم يجب أن تكون فقط في فترات وقال: ”الأمهات والآباء وخاصة الأطفال، إنه أمر رائع عندما نرحب بهم لأنه يغير ديناميكيات الفريق في الفندق، إنها عائلة كبيرة وأعتقد أن الجميع يدرك أن بعض ما كنا نقوم به كان جيدًا حقًا خلال العامين الماضيين“.

واحتج على لفظ wags وقال: ”أنا لا أحب مصطلح wags لأنني أعتقد أنه غير محترم تمامًا. إنه شركاؤهم وعائلاتهم“.

ويدرك غاريث ساوثغيت تمامًا كيف طغت وأثرت التصرفات الغريبة لشركاء اللاعبين في مدينة بادن بادن على حملة إنجلترا في كأس العالم 2006 في ألمانيا.

ولذلك فهو حريص على ضمان عدم وجود أي عوامل تشتت انتباه لاعبيه في قطر، مع وجود خطط لعائلات اللاعبين للبقاء على متن سفينة سياحية فاخرة في قطر مع زيارة عرضية منخفضة المستوى إلى فندق الفريق.