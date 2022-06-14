ما أسباب تعاقد ليفربول مع داروين نونيز؟

سيلعب داروين نونيز في صفوف ليفربول الموسم المقبل بعد انتقاله للنادي الإنجليزي في صفقة ضخمة، وذلك بفضل في مستودع الأسلحة الخاص به سيساعده على التكيف مع كرة القدم الإنجليزية سريعا.

وأعلن بنفيكا البرتغالي توصله لاتفاق بشأن انتقال هدافه نونيز إلى ليفربول مقابل 75 مليون يورو (78.59 مليون دولار) بشكل مبدئي. وأوضح بنفيكا في بيان أن قيمة الصفقة قد ترتفع إلى 100 مليون يورو وفقا لمتغيرات ترتبط بتوقيع اللاعب على عقد عمل مع ليفربول.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن مهاجم أوروغواي الدولي الشاب يتمتع بجسد قوي بدنيا، فضلا عن طوله الفارع (يبلغ طوله 187 سم) ومع ذلك فهو سريع بشكل مدهش بالنسبة لرجل طويل القامة. وتمت مراقبة نونيز في واحدة من مباريات الموسم الماضي والتي شهدت سرعته الكبيرة وذلك خلال خروج بنفيكا من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

وخلال هذه المباراة أظهر نونيز حقا لإدارة ليفربول ما يمكن القيام به عن قرب. وقد سجل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا هدفًا في ذهاب وإياب دور الثمانية.

وكان الأفضل في أنفيلد، حيث أظهر نونيز نوعًا من رباطة الجأش تتجاوز عمره ليهز شباك الحارس البرازيلي أليسون.

قبل تلك المواجهة، حلل مهاجم ليفربول السابق مايكل أوين أداء نونيز حيث بدأت تظهر الروابط التي تروج له بالانتقال إلى ليفربول وسلطت الضوء على سرعته ”المخادعة“ كشيء يفاجئ المدافعين.

وقال أوين لـ BT Sport في أبريل/نيسان الماضي ”إنه أداء رائع بالنسبة للاعب شاب. في الوقت الحاضر، إذا كنت ستقود خط الهجوم بمفردك فيجب أن يكون لديك حضور حقيقي وهو يمتلك ذلك. إنه يتمتع بالحجم والبنية الجيدتين، إنه يجيد الألعاب الهوائية وسريع أيضًا. إنه سريع بشكل مخادع.

”يبلغ من العمر 22 عامًا فقط. تفكر في عدد المهاجمين اللائقين في أوروغواي في الماضي، ويبدو هذا الفتى يمثل الشكل الجديد من هؤلاء المهاجمين“. من المحتمل أن تكون سرعة نونيز فاجأت بعض قادة ليفربول عندما التقى الفريقان نظرًا لحجم المهاجم وبنيته.

وبالكاد أبقى الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول إعجابه بنونيز سرا قبل تسريب الأخبار عن عرض بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني للمهاجم. قبل مباراة الإياب في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أثنى كلوب على أداء نجم بنفيكا.

وقال كلوب ساخرًا ”فتى وسيم للغاية، أليس كذلك؟ ولاعب لائق أيضًا، إنه جيد حقًا!. كنت أعرفه من قبل، بالطبع، لكنه لعب أمامي إلى حد كبير في معاركه الصعبة مع إبراهيما كوناتي“.

واتفق كلوب مع أوين بشأن سرعة نونيز قائلا ”قوي جسديا وسريع وهادئ عند إنهاء الهجمات. عندما وضع الكرة في المرمى كان هادئا حقّا. إذا ظل بصحة جيدة، فأمامه مسيرة مهنية كبيرة“.

أرقام نونيز

وأبهر مستوى نونيز الجميع في الموسم المنقضي حين سجل 34 هدفا في 41 مباراة مع بنفيكا، كما خاض مع المنتخب الأوروغواياني الأول 11 مباراة منذ 2019 سجل خلالها هدفين وأسهم في تأهل منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم 2022 إذ يلتقي مع منتخبات البرتغال وغانا وكوريا الجنوبية ضمن المجموعة الثامنة في مونديال قطر.

وتتخطى القيمة الإجمالية لانتقال نونيز أغلى صفقة لليفربول حين ضم المدافع الهولندي فيرغيل فان دايك من ساوثامبتون في 2017 مقابل 85 مليون يورو بحسب التقارير الصحفية.

وانضم نونيز إلى بنفيكا من ألميريا في صيف 2020 مقابل 24 مليون يورو وتشير وسائل إعلام بريطانية إلى أن النادي الإسباني سيتسلم 20 في المئة من أرباح انتقاله.