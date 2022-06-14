لماذا يراقب ريال مدريد سوق انتقالات مانشستر سيتي باهتمام؟

قال موقع ”ديفونسا سونترال“ إن ريال مدريد يراقب بقوة سوق انتقالات مانشستر سيتي ويهتم بعدد من لاعبيه في حال قرر الفريق الإنجليزي بيعهم بعد التعاقدات القادمة للفريق.

وبحسب الموقع، فإن المدرب الإسباني بيب غوارديولا طلب من إدارة مانشستر سيتي التعاقد مع الإسباني فابيان رويز لاعب نابولي حيث يأمل في تجديد دماء فريقه في وسط الميدان وهو ما يدفع الإدارة للتخلص من أحد لاعبي الوسط.

وأكد ”ديفونسا سونترال“ المقرب من ريال مدريد أن تعاقد مانشستر سيتي مع فابيان رويز قد يضع 3 لاعبين من الفريق على لائحة الرحيل وهم البرتغالي برناردو سيلفا والألماني إلكاي غوندوغان والجزائري رياض محرز.

ويراقب ريال مدريد النجم البرتغالي برناردو سيلفا منذ سنوات، واللاعب قد يتضرر من قدوم فابيان رويز ويفتح أمامه باب الرحيل. وذكرت تقارير إعلامية أن بيب غوارديولا وعد اللاعب بالرحيل في حال تلقيه عرضا ماليا جيدا.

وربطت عدة مصادر إعلامية لاعب الوسط البرتغالي بفريق برشلونة حيث يعتبره المدرب تشافي هيرنانديز أحد أهدافه في الصيف الحالي ويرغب في ضمه في حال بيع الهولندي فرانكي دي يونغ، لكن ريال مدريد يرغب في دخول السباق لخطف اللاعب.

ويهتم ريال مدريد أيضا بالدولي الألماني إلكاي غوندوغان الذي ينتهي عقده صيف 2023 وقد يسمح مانشستر سيتي برحيله هذا الصيف في حال تلقى عرضا جيدا.

وارتبط إلكاي غوندوغان ببرشلونة أو العودة لألمانيا كما كان ضمن أهداف يوفنتوس، لكن موقع ديفونسا سونترال أكد أن اللاعب لا يمانع اللعب لريال مدريد.

ويبقى الجزائري رياض محرز اللاعب الثالث في مفكرة ريال مدريد بحسب الموقع لكون عقده ينتهي صيف 2023 ولم يرد على اقتراحات إدارة مانشستر سيتي لتجديد عقده.

ومع بقاء موسم على نهاية عقده فقد تضطر إدارة مانشستر سيتي لبيعه هذا الصيف للاستفادة ماديا بدلا من رحيله مجانا في صيف 2023، وريال مدريد يراقب وضعية اللاعب رغم اهتمام عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز بخدماته واستعدادها لدخول المنافسة على صفقة الدولي الجزائري.