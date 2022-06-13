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الأمريكي كريس كيرشنر يسحب عرضه لشراء ديربي كاونتي
تاريخ النشر: 13 يونيو 2022 20:30 GMT
تاريخ التحديث: 13 يونيو 2022 21:15 GMT

الأمريكي كريس كيرشنر يسحب عرضه لشراء ديربي كاونتي

قالت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم الإثنين إن استحواذ كريس كيرشنر على ديربي كاونتي المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي لكرة القدم قد توقف بعد سحب

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المصدر: رويترز وفريق التحرير

قالت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم الإثنين إن استحواذ كريس كيرشنر على ديربي كاونتي المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي لكرة القدم قد توقف بعد سحب رجل الأعمال الأمريكي عرضه.

وحصل كيرشنر، الذي تم اختياره كصاحب عرض مفضل في أبريل نيسان الماضي، على موافقة مشروطة من الرابطة لشراء النادي خلال فترة محددة لكنه فشل في الوفاء بالموعد النهائي يوم الجمعة الماضي لإكمال عملية الشراء.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي إنه تم إخطارها بأن كيرشنر انسحب رسميا من عملية شراء ديربي.

وقال متحدث باسم الرابطة: ”تكرر الرابطة التزامها بالعمل بشكل استباقي جنبا إلى جنب مع القائمين على تسيير شؤون النادي حيث يستمرون في التواصل مع عدد من الأطراف المهتمة، من أجل إتمام البيع في أقرب فرصة ممكنة“.

وأصدر القائمون على تسيير شؤون النادي الإنجليزي عقب وضعه تحت الحراسة بيانا منفصلا قالوا فيه إن هناك أطرافا أخرى معنية لديها ”رغبة حقيقية لإتمام عميلة الشراء في أقرب وقت ممكن“.

وأضافوا في بيان لوسائل إعلام بريطانية ”نحن ندرك أن البعض سيشعر بالقلق من هذه الأنباء. ومع ذلك، فإن القائمين على تسيير شؤون النادي يرغبون في طمأنة الموظفين واللاعبين والمشجعين بأنهم مستمرون في التواصل بنشاط مع عدد متزايد من الأطراف المهتمة“.

وقالت الرابطة إن التأخير في البيع يشكل مخاطرة على نزاهة موسم 2022-23، حيث من المقرر إصدار جدول مباريات المسابقة خلال أقل من أسبوعين.

وتم خصم ما إجماليه 21 نقطة من رصيد ديربي كاونتي، الذي يقوده واين روني مهاجم إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق، في عقوبتين منفصلتين بعد وضعه تحت الحراسة ولمخالفته اللوائح المالية في مطلع الموسم الحالي كما تم منعه من إبرام تعاقدات.

وسبق أن نال نادي ديربي كاونتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، في حين حصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرة وحيدة، ولقبا في كأس الدرع الخيرية.

كانت آخر مشاركة لنادي ديربي كاونتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2007/2008، حيث احتل المركز الأخير، وحقق في ذلك الموسم فوزا وحيدا، وخسر 29 مرة، وتعادل ثماني مرات، ليحصد 11 نقطة في 38 مباراة.

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