الأمريكي كريس كيرشنر يسحب عرضه لشراء ديربي كاونتي

قالت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم الإثنين إن استحواذ كريس كيرشنر على ديربي كاونتي المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي لكرة القدم قد توقف بعد سحب رجل الأعمال الأمريكي عرضه.

وحصل كيرشنر، الذي تم اختياره كصاحب عرض مفضل في أبريل نيسان الماضي، على موافقة مشروطة من الرابطة لشراء النادي خلال فترة محددة لكنه فشل في الوفاء بالموعد النهائي يوم الجمعة الماضي لإكمال عملية الشراء.

رجل الأعمال الأمريكي كريس كريشنر يريد شراء ديربي كاونتي https://t.co/O3Msr8PXVT pic.twitter.com/cnTJcIcGWN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) October 25, 2021

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي إنه تم إخطارها بأن كيرشنر انسحب رسميا من عملية شراء ديربي.

وقال متحدث باسم الرابطة: ”تكرر الرابطة التزامها بالعمل بشكل استباقي جنبا إلى جنب مع القائمين على تسيير شؤون النادي حيث يستمرون في التواصل مع عدد من الأطراف المهتمة، من أجل إتمام البيع في أقرب فرصة ممكنة“.

وأصدر القائمون على تسيير شؤون النادي الإنجليزي عقب وضعه تحت الحراسة بيانا منفصلا قالوا فيه إن هناك أطرافا أخرى معنية لديها ”رغبة حقيقية لإتمام عميلة الشراء في أقرب وقت ممكن“.

رابطة الدوري الإنجليزي تعطي "موافقة مشروطة" على بيع ديربي كاونتي لمستثمر أمريكي https://t.co/P6e7BlLEf0 pic.twitter.com/yEokQbbqeP — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 17, 2022

وأضافوا في بيان لوسائل إعلام بريطانية ”نحن ندرك أن البعض سيشعر بالقلق من هذه الأنباء. ومع ذلك، فإن القائمين على تسيير شؤون النادي يرغبون في طمأنة الموظفين واللاعبين والمشجعين بأنهم مستمرون في التواصل بنشاط مع عدد متزايد من الأطراف المهتمة“.

وقالت الرابطة إن التأخير في البيع يشكل مخاطرة على نزاهة موسم 2022-23، حيث من المقرر إصدار جدول مباريات المسابقة خلال أقل من أسبوعين.

وتم خصم ما إجماليه 21 نقطة من رصيد ديربي كاونتي، الذي يقوده واين روني مهاجم إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق، في عقوبتين منفصلتين بعد وضعه تحت الحراسة ولمخالفته اللوائح المالية في مطلع الموسم الحالي كما تم منعه من إبرام تعاقدات.

وسبق أن نال نادي ديربي كاونتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، في حين حصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرة وحيدة، ولقبا في كأس الدرع الخيرية.

كانت آخر مشاركة لنادي ديربي كاونتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2007/2008، حيث احتل المركز الأخير، وحقق في ذلك الموسم فوزا وحيدا، وخسر 29 مرة، وتعادل ثماني مرات، ليحصد 11 نقطة في 38 مباراة.