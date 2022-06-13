سجل هدفا آخِر ثلاث مباريات.. ساوثغيت: منتخب إنجلترا لا يفتقر للخيارات الهجومية

قال غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا إنه سعيد بالخيارات الهجومية المتاحة له، ولا يشعر أن فريقه لديه فرص هجومية أقل مقارنة بالفريق الذي خاض بطولة أوروبا لكرة القدم، العام الماضي.

ونجح منتخب إنجلترا في هز الشباك مرة واحدة فقط في مبارياته الثلاث الأخيرة، إذ أنقذت ركلة جزاء متأخرة من القائد هاري كين الفريق من الهزيمة الثانية على التوالي في دوري الأمم الأوروبية أمام ألمانيا، الأسبوع الماضي، بعد خسارته أمام المجر.

ساوثغيت: سأرحل عن منتخب إنجلترا إن لم أكن محل ترحيب https://t.co/KC8xJFEN9U pic.twitter.com/OmrOSybZHz — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 11, 2022

وأبلغ ساوثغيت مؤتمرا صحفيا، اليوم الإثنين: ”أعتقد أنه يوجد هذا التصور لما كان لدينا وما لدينا حاليا (في الهجوم)، وهناك حقيقة ما قدمه هاري ورحيم سترلينغ مقارنة بأي شخص آخر“.

وأضاف: ”أنا سعيد حقا بالخيارات المتاحة لدينا. لقد تمكنا من تحديث اللاعبين بوجود لاعب مثل جاك غريليش ليشارك في المباراة في ألمانيا وجارود (بوين) ليكون لهما التأثير الذي أحدثوه“.

وتابع ساوثغيت: ”من الواضح أننا لم نتمكن من الاستعانة بفيل فودين حتى الآن؛ لذلك لا يزال هناك بعض اللاعبين الذين يمكنهم حقا إحداث فارق في المباريات“.

واستمرت مشاكل إنجلترا أمام المرمى، يوم السبت الماضي، بتعادل الفريق سلبيا على أرضه أمام فريق إيطالي شاب، ليواصل الفريق مشواره بدون انتصارات في دوري الأمم.

دوري الأمم الأوروبية.. ألمانيا تتعادل مع المجر.. وإنجلترا تفشل في عبور إيطاليا https://t.co/ZAWaPP0yb2 pic.twitter.com/CL5q538W3B — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 11, 2022

ويتذيل منتخب إنجلترا الآن المجموعة الثالثة في المستوى الأول برصيد نقطتين بينما يتصدر منتخب إيطاليا، الذي فشل في التأهل لكأس العالم، بخمس نقاط.

وأضاف كين: ”لقد سجلنا أهدافا في مناطق مختلفة في الملعب خلال السنوات القليلة الماضية. مجموعة مباريات ولاعبين مختلفين يسجلون أهدافا ولاعبي خط وسط“.

وتابع: ”متأكد من أن كل لاعب يرتدي قميص إنجلترا يريد التسجيل والتأثير على المباراة والحصول على تمريرات حاسمة. الشيء الأكثر أهمية هو العقلية والرغبة في تسجيل الأهداف وهذا ما أتحدث عنه مع زملائي في الفريق“.

وتابع قائد إنجلترا: ”لقد فعلنا ذلك بشكل جيد في البطولات الكبرى لكننا ما زلنا نتعلم ونتحسن. اللاعبون حريصون على تسجيل الأهداف والمشاركة فيها“.

ساوثغيت: منتخبا ألمانيا والبرازيل المعيار للمنتخبات التي تحرز الألقاب الكبرى بشكل ثابت https://t.co/S6PoRLjbtF pic.twitter.com/17iJFBlC2E — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 6, 2022

ورحب مهاجم توتنهام هوتسبير أيضا بالتعاقدات الجديدة لمانشستر سيتي وليفربول، بانضمام المهاجمين إيرلينغ هالاند وداروين نونيز للفريقين على الترتيب، قائلا إن لعبهم في الدوري الإنجليزي الممتاز سيؤثر بشكل إيجابي على طريقة تسجيله للأهداف.

وقال كين: ”المعركة من أجل الفوز بالحذاء الذهبي صعبة دائما. أفرز الدوري الإنجليزي الممتاز بعض المهاجمين الكبار لعدد من السنوات حتى الآن“.

وأوضح: ”أعتقد أن خوض منافسة جماعية يساعدني كلاعب، وهذا يدفعني إلى التحسن والتطور؛ لذلك أتطلع بالتأكيد إلى التحدي“.