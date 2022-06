مانشستر سيتي يقدم هالاند لاعبا رسميا في الفريق

قدم مانشستر سيتي لاعبه الجديد النرويجي إرلينغ هالاند، للجمهور، حيث وقع رسميا على عقود انضمامه للفريق الإنجليزي حتى 2027، يوم الاثنين.

كان مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند أعلنا قبل شهر الاتفاق على انتقال هالاند من النادي الألماني إلى النادي الإنجليزي، وكانت لا تزال هناك تفاصيل أخيرة في حاجة إلى توضيح بين لاعب خط الهجوم وناديه الجديد.

وسجل هالاند في موسمين ونصف 86 هدفًا في 89 مباراة بقميص بروسيا دورتموند، ليفوز بكأس ألمانيا، وجائزة اللاعب الأفضل في موسم 2020/21.

ونشر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي على ”تويتر“، فيديو للمهاجم النرويجي، كتب عليه ”مرحبا هالاند“.

وتضمن الفيديو صورة هالاند في الطفولة بقميص مانشستر سيتي أثناء الجلوس على أريكة بين وسادتين، ثم ظهر النجم النرويجي بعمره الحالي في مكان مشابه، ويرتدي القميص الحالي للنادي الإنجليزي.

ولم يذكر سيتي التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام ألمانية ذكرت أن التكلفة الإجمالية لشراء هالاند قد تتجاوز 300 مليون يورو (314.22 مليون دولار) بما في ذلك راتبه وأتعاب الوكيل والمكافآت.

وارتفعت قيمة مهاجم منتخب النرويج البالغ من العمر 21 عاما بشكل كبير بفضل مستواه المبهر مع دورتموند بعد انضمامه من سالزبورغ النمساوي قبل عامين.

وقال هالاند في تصريحات للموقع الرسمي للسيتي: ”هذا يوم فخر بالنسبة لي ولعائلتي. لقد كنت أشاهد السيتي دائمًا. لا يسعك إلا الإعجاب بأسلوب لعبهم، إنه مثير ويخلقون الكثير من الفرص، وهو أمر مثالي للاعب مثلي“.

وأضاف: ”لقد ولدت في إنجلترا، وكنت معجبا بمانشستر سيتي طوال حياتي، أنا أعرف الكثير عن النادي وأشعر أنني في المنزل الآن“.

وتابع: ”هناك الكثير من اللاعبين العالميين في هذا الفريق، وبيب غوارديولا هو أحد أعظم المدربين، لذلك أعتقد أنني في المكان المناسب لتحقيق طموحاتي“.

وأردف: ”فكرت في أنني سأتطور تحت قيادة غوارديولا في هذا النادي، بإمكاني تحقيق الكثير معهم وتسجيل العديد من الأهداف خلال تلك الفترة، تحدثت مع بيب قليلًا قبل الانتقال كلانا نوجه أنظارنا نحو البطولات“.

🗣 “I was born in England, so I've been a Man City fan my whole life, I know a lot about the club. I feel at home a bit here. I've been to a lot of City games. Also I think I can develop and get the best out of my game at City.”

Erling Haaland on why he chose Man City. 🇳🇴 pic.twitter.com/FuWnD4Sy4j

— Football Daily (@footballdaily) June 13, 2022