أولى صفقات الملاك الجدد.. تشيلسي يتفوق على ريال مدريد ويقترب من ضم حارس أمريكي شاب

أشارت تقارير صحفية إلى أن تشيلسي اقترب من إتمام أول صفقة تحت ملكيته الجديدة من تحالف بقيادة تود بولي وكليرليك كابيتال.

وسعى النادي اللندني للتعاقد مع الفرنسي بول كوندي خلال فترة الانتقالات، ولكن يبدو أن اسمًا مختلفًا سيكون أولى صفقات تشيلسي تحت قيادة ملاكه الجدد.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه على تويتر، تشيلسي ”قريب حقًا“ من إبرام التعاقد مع حارس مرمى شيكاغو فاير الأمريكي غابرييل سلونينا.

وأفاد رومانو بأنه من المتوقع أن تتم الصفقة مقابل 10 ملايين يورو لأن تشيلسي يبدو كأنه تغلب على ريال مدريد الذي سعى خلف الحارس الأمريكي البالغ من العمر 18 عامًا.

Gabriel Slonina deal update. Chelsea are now really close to signing the talented goalkeeper, they are pushing after Real Madrid bid rejected – talks are in progress with Chelsea to get the deal done soon. 🚨🔵 #CFC €10m fee expected by Chicago for 2004-born GK Slonina. pic.twitter.com/N2cUflb5Vx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2022

ويأتي ذلك بعد أن تم الكشف عن أن تشيلسي قدم عرضًا معدلًا لحارس المرمى بعد أن كان ريال مدريد على اتصال مع ناديه الأمريكي بشأن هذه الخطوة.

وصرح رومانو في وقت سابق بأن ريال مدريد قد رفض عرضًا من قبل شيكاغو فاير، الأسبوع الماضي.

واعترف المستشار الفني والأداء لتشيلسي بيتر تشيك أن تشيلسي يتوقع فترة انتقالات مزدحمة، حيث من المقرر أن يضيف المدير الفني الألماني توخيل العديد من اللاعبين إلى فريقه، بما في ذلك سلونينا، الذي من المتوقع الآن أن يصبح أول صفقة في الملاك الجدد.

ومن المتوقع أن يغادر أغلى حراس مرمى تشيلسي كيبا أريزابالاغا، هذا الصيف، أيضًا، حيث سيجري مفاوضات مع توخيل بشأن مستقبله.

ولا شك أن السنغالي إدوار ميندي هو الحارس الأساس لتشيلسي منذ وصوله قادمًا من استاد رين الفرنسي ليترك كيبا على مقاعد البدلاء مع خوض عدد محدود من الدقائق.

وقال توخيل، الشهر الماضي، بشأن ما إذا كان الحارس الإسباني سيبقى في تشيلسي الموسم المقبل: ”الأمر يعتمد على ما يريده وما هي خططه، وأعلم أننا محظوظون جدًا لوجود إيدو (ميندي)، وكيبا في فريقنا، لكنني أعلم أيضًا -على وجه اليقين- أن كيبا ليس سعيدًا لأنه لا يشارك كثيرًا، ويمكنه أن يكون رقم واحد للغاية، لقد وصل كرقم واحد، لذا فإن الوضع ليس سهلًا. لقد كان لاعبًا رائعًا في الفريق منذ اليوم الأول ولم يخذل أي شخص أبدًا.

”لم نجر محادثة حتى الآن، لكنني أعلم أن مدربي حراس المرمى يجرون هذه المحادثات في الوقت الحالي، وبعد ذلك سنأخذ وقتنا للتحدث معه، والتفكير في الأفضل، وما هي الاحتمالات، وكمدرب، أنا سعيد للغاية لوجود حراس مرمى أقوياء، لذلك دعونا نرى ما سيحدث“.

ويبقى أن نرى الدور الذي سيلعبه سلونينا، الموسم المقبل، حيث من المحتمل أن يغادر كيبا النادي في الصيف، لكن يبدو – من المرجح- أن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا سيعود إلى ناديه شيكاغو فاير من أجل استكمال الموسم.