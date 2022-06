أولى صفقات الملاك الجدد.. تشيلسي يتفوق على ريال مدريد ويقترب من ضم حارس أمريكي شاب

أشارت تقارير صحفية إلى أن تشيلسي اقترب من إتمام أول صفقة تحت ملكيته الجديدة من تحالف بقيادة تود بولي وكليرليك كابيتال.

وسعى النادي اللندني للتعاقد مع الفرنسي بول كوندي خلال فترة الانتقالات، ولكن يبدو أن اسمًا مختلفًا سيكون أولى صفقات تشيلسي تحت قيادة ملاكه الجدد.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه على تويتر، تشيلسي ”قريب حقًا“ من إبرام التعاقد مع حارس مرمى شيكاغو فاير الأمريكي غابرييل سلونينا.

وأفاد رومانو بأنه من المتوقع أن تتم الصفقة مقابل 10 ملايين يورو لأن تشيلسي يبدو كأنه تغلب على ريال مدريد الذي سعى خلف الحارس الأمريكي البالغ من العمر 18 عامًا.

Gabriel Slonina deal update. Chelsea are now really close to signing the talented goalkeeper, they are pushing after Real Madrid bid rejected – talks are in progress with Chelsea to get the deal done soon. 🚨🔵 #CFC

€10m fee expected by Chicago for 2004-born GK Slonina. pic.twitter.com/N2cUflb5Vx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2022