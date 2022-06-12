اتفاق بين باريس سان جيرمان وبوكيتينو على الرحيل

كشفت تقارير صحفية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اتفق مع ماوريسيو بوكيتينو مدرب الفريق الأول لكرة القدم، على إنهاء الارتباط بينهما.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية تقريرًا قالت فيه إن الجانبين توافقا على هذه الخطوة خلال تحليل للموسم جرى في الأسبوع الماضي، ولم يصدر تأكيد من جانب نادي العاصمة الفرنسية بعد.

ويتولى المدرب الأرجنتيني المسؤولية في بطل الدوري الفرنسي منذ 18 شهرا وقاد النادي للفوز باللقب في أول موسم كامل له، حيث أنهى المسابقة متقدما بفارق 15 نقطة عن مرسيليا صاحب المركز الثاني وهو أكبر فارق نقاط بين أول فريقين في إحدى البطولات المحلية الأوروبية الكبرى.

لكن خروج النادي من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد في دور الستة عشر كان عاملاً في قرار رحيل بوكيتينو عن النادي المملوك لقطر.

ويعد الفرنسيان زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد، وكريستوف جالتييه مدرب نيس، من الأسماء المرشحة لخلافة الأرجنتيني بوكيتينو.

وتولى بوكيتينو تدريب سان جيرمان في مطلع 2021، خلفاً للألماني توماس توخيل.

وفاز بوكيتينو مع سان جيرمان ببطولة الدوري، لكنه خرج من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الذي فاز بالبطولة لاحقا.

وكانت محطة ”آر إم سي“، قد أعلنت أخيرا عن قرب تعيين زيدان مديرا فنيا لباريس سان جيرمان، لكن أليان ميجلياتشيو وكيل زيدان سارع بنفي ذلك.

وأثيرت تكهنات بشكل متكرر في الفترة الأخيرة حول مستقبل بوكيتينو، كما تردد أيضا أن من الممكن أن يتولى يواخيم لوف المدرب السابق للمنتخب الألماني مهمة تدريب سان جيرمان، الذي يمتلك خط هجوم عالي الكفاءة بوجود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى جانب الفرنسي كيليان مبابي الذي رفض عرض احتراف لدى ريال مدريد.