طعنوا صورة منتخب أستراليا بالسيوف.. سحرة بيرو يحتفلون بتأهل بلادهم للمونديال قبل اللعب

أقامت مجموعة من السحرة البيروفيين ”حفل انتصار“ لمساعدة منتخبهم الوطني في التأهل لكأس العالم 2022، وذلك قبل يوم واحد من مواجهة أستراليا في الملحق العالمي في الدوحة المؤهل لمونديال قطر.

وتواجه بيرو، التي تحتل المركز الـ 22 في تصنيف الفيفا للمنتخبات، أستراليا، مساء الإثنين، في نهائي ملحق آسيا وأمريكا الجنوبية.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن السحرة أجروا الطقوس أمام صور المنتخب الوطني، ويدّعون أنهم رأوا أن ”بيرو ستكون في قطر“.

Peruvian shamans have gathered on a hillside near Lima to perform a spiritual ritual, in an attempt to help the national football team beat Australia and reach the World Cup finals pic.twitter.com/MeSAXSP1gt

