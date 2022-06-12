طعنوا صورة منتخب أستراليا بالسيوف.. سحرة بيرو يحتفلون بتأهل بلادهم للمونديال قبل اللعب

أقامت مجموعة من السحرة البيروفيين ”حفل انتصار“ لمساعدة منتخبهم الوطني في التأهل لكأس العالم 2022، وذلك قبل يوم واحد من مواجهة أستراليا في الملحق العالمي في الدوحة المؤهل لمونديال قطر.

وتواجه بيرو، التي تحتل المركز الـ 22 في تصنيف الفيفا للمنتخبات، أستراليا، مساء الإثنين، في نهائي ملحق آسيا وأمريكا الجنوبية.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن السحرة أجروا الطقوس أمام صور المنتخب الوطني، ويدّعون أنهم رأوا أن ”بيرو ستكون في قطر“.

Peruvian shamans have gathered on a hillside near Lima to perform a spiritual ritual, in an attempt to help the national football team beat Australia and reach the World Cup finals pic.twitter.com/MeSAXSP1gt — Guardian sport (@guardian_sport) June 11, 2022

وقال والتر ألاركون: ”أجرينا مراسم انتصار في بيرو، لقد استدعينا جميع السحرة على المستوى الوطني. وهناك 13 ساحرًا ومشعوذًا لأن بيرو ستلعب مع أستراليا في 13 يونيو، وتوقعنا أن تتأهل بيرو، وستكون بيرو في قطر لأننا رأينا فرحة الناس بعد تناول نباتات آياهواسكا“.

وكان بصحبة السحرة أيضًا صورة للمنتخب الوطني الأسترالي تم طعنها بالسيوف، حيث تناولوا بعدها أحد المشروبات المسكرة التي يستخدم في الطب الروحاني من قبل السحرة في منطقة الأمازون لعدة قرون.

وأفاد الأشخاص الذين تناولوا ”آياهواسكا“ عن وجود تجارب صوفية وإعلانات روحية فيما يتعلق بهدفهم على الأرض.

وشاركت بيرو في كأس العالم لأول مرة منذ 36 عامًا قبل أن تعود للمنافسة في مونديال روسيا 2018، حيث فازت في دور المجموعات مرة واحدة، ومن المصادفة أنها كانت على حساب أستراليا 2-صفر.

وستخوض أستراليا وبيرو مواجهة فاصلة في الدوحة بالملحق العالمي لتحديد المتأهل قبل الأخير لكأس العالم في قطر، يوم الإثنين.

وتأهلت أستراليا إلى نسخة 2018 بعد التغلب على هندوراس في مباراتين بالملحق، بينما تفوقت بيرو على نيوزيلندا لتشق طريقها إلى النهائيات في روسيا.

لكن هذه المرة سيلتقي المنتخبان في ملحق من مباراة واحدة في استاد أحمد بن علي في الريان وهو من الاستادات المستضيفة للنهائيات، بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.

وخاضت أستراليا مواجهة صعبة بالفعل في الملحق الآسيوي أمام الإمارات في نفس الملعب، يوم الإثنين الماضي، لتصعد لمواجهة بيرو صاحبة المركز الخامس بتصفيات أمريكا الجنوبية.

وستحدد مباراة الإثنين المنتخب قبل الأخير في البطولة التي تضم 32 منتخبًا، وسينضم للمجموعة الرابعة إلى جوار فرنسا حاملة اللقب، والدنمارك، وتونس.

وستلعب نيوزيلندا ضد كوستاريكا، يوم الثلاثاء، في ملحق عالمي آخر في الدوحة لإكمال عقد المتأهلين لنسخة 2022.