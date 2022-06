آخر تطورات صفقة انضمام داروين نونيز إلى ليفربول

كشف الصحفي الموثوق بجريدة ”التايمز“، بول جويس، عن آخر تطورات صفقة انضمام المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز، نجم بنفيكا، إلى نادي ليفربول الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان مانشستر يونايتد في مفاوضات متقدمة مع اللاعب، لكنّه انسحب من الصفقة في النهاية ليترك الباب مفتوحًا لإدارة ليفربول لأجل التعاقد مع اللاعب.

وأصبح صاحب الـ22 عامًا حديث الساعة؛ بسبب اهتمام مانشستر يونايتد وليفربول بالتعاقد معه.

وقال جويس، إن ”صفقة انتقال اللاعب إلى الريدز تمت بالفعل، حيث تبلغ قيمتها الأولية 64 مليون جنيه إسترليني“.

وأضاف: ”اللاعب سيخضع لفحوصات طبية، غدًا الإثنين، قبل التوقيع رسميا على العقد الذي سيكون لمدة 6 مواسم مقبلة“.

وأشار التقرير، إلى أن ”الصفقة فيها العديد من الإضافات التي سيدفعها ليفربول، وستكون عبارة عن 12.8 مليون إسترليني تعتمد على مشاركات اللاعب، وإضافات بقيمة 8.5 مليون إسترليني تعتمد على إنجازات الفريق (البطولات)“.

Darwin Nunez deal: £64m initial fee (75m euros), add-ons of £12.8m on appearances and £8.5m on team success. Liverpool preparing medical tomorrow in expectation everything finalised today. Nunez currently in Madrid and would sign a six year deal. https://t.co/AydhXtpOWT

يذكر أن الصفقة الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي كانت ضم فيرجيل فان دايك من ساوثهامبتون في يناير 2018 مقابل 78 مليون جنيه إسترليني.

ويؤمن الريدز أن الأوروغواياني مناسب لأسلوبهم ويستطيع اللعب في مركز الجناح وأيضا كمهاجم.

وانضم نونيز لصفوف بنفيكا قادما من ألميريا الإسباني مقابل 24 مليون يورو ليصبح الأغلى في تاريخ النسور البرتغالية.

ويمتلك ألميريا نسبة 20% من قيمة البيع المستقبلي للاعب.

وسجل نونيز الموسم الماضي 34 هدفا في 41 مباراة مع بنفيكا في جميع المسابقات.

وعلى المستوى الدولي، فقد شارك اللاعب مع أوروغواي في الفئات العمرية المختلفة، ولعب مع منتخب الشباب 14 مباراة، سجل فيها 4 أهداف ليتم تصعيده للمنتخب الأول.

وشارك للمرة الأولى مع المنتخب الأول تحت قيادة أوسكار تاباريز في 16 أكتوبر 2019 ليلعب 11 مباراة ويسجل هدفين فقط.

وساهم النجم الشاب في تأهل منتخب أوروغواي مباشرة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

Darwin Nunez is wanted by some of the biggest clubs in Europe 😍

Which which team will end up signing the star striker? 🤔 pic.twitter.com/MmqCugzlfV

— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) May 31, 2022