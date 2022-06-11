دوري الأمم الأوروبية.. ألمانيا تتعادل مع المجر.. وإنجلترا تفشل في عبور إيطاليا

تعافت ألمانيا من تأخرها مبكرا لتتعادل 1-1 مع المجر في المجموعة الثالثة بالمستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، اليوم السبت، وهو التعادل الرابع على التوالي لها.

واحتاجت ألمانيا، التي لم تخسر مع المدرب هانز فليك، إذ انتصرت ثماني مرات وتعادلت في أربع مناسبات، إلى هدف التعادل من يوناس هوفمان في الدقيقة التاسعة.

ويحتل فريق المدرب فليك المركز الثالث في المجموعة بثلاث نقاط متأخرا بنقطة عن المجر، فيما تتصدر إيطاليا، التي تعادلت بدون أهداف مع إنجلترا، الترتيب بخمس نقاط.

وتعود ألمانيا، التي تسعى لاستعادة مستواها قبل انطلاق كأس العالم في قطر نهاية العام الحالي وتعويض الخروج المبكر في 2018، حيث كانت المرة الأولى التي تودع فيها البطولة من الدور الأول في 80 عاما، لاستضافة إيطاليا يوم الثلاثاء. وتخرج المجر لمواجهة إنجلترا.

وانتزعت المجر تقدما مفاجئا في الدقيقة السادسة عندما أبعد مانويل نوير حارس ألمانيا ضربة رأس من رولاند شالاي لتتهيأ أمام تسولت ناجي الذي هز الشباك.

وأدرك هوفمان، الذي أحرز هدف ألمانيا في التعادل 1-1 مع إنجلترا، يوم الثلاثاء الماضي، التعادل عندما وضعه زميله نيكو شلوتربيك في مواجهة الحارس بيتر جولاتشي ليراوغه ويسدد في المرمى.

وأهدر هوفمان فرصة خطف الفوز عندما انطلق نحو المرمى في الدقيقة 70، وفضل التمرير إلى تيمو فيرنر بدلا من التسديد ليبعدها دفاع المجر.

وقدمت ألمانيا أداء متواضعا وافتقرت للفاعلية الهجومية مع فشل فيرنر في صناعة أي فرصة.

كما عانت ألمانيا دفاعيا وأنقذها نوير من هدف محقق من أتيلا فيولا في الشوط الأول، فيما كاد تيلو كيرر مدافع ألمانيا أن يهدي المجر هدفا في نهاية المباراة.

ورغم إنقاذ نوير عدة فرص إلا أنها لم تكن خطيرة على المرمى، حيث سددت المجر سبع كرات مقابل مرة واحدة لضيفتها.

تعادل إنجلترا وإيطاليا

وفي مباراة أخرى، بقيت إنجلترا دون فوز في أول ثلاث جولات من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بالتعادل دون أهداف على أرضها مع إيطاليا أمام مدرجات شبه خالية.

وهذه أول مباراة بين المنتخبين منذ نهائي بطولة أوروبا 2020 العام الماضي على استاد ويمبلي، ولم تشهد المواجهة الكثير من الإثارة بعد السماح لحوالي ألفي طفل بالحضور رغم قرار الاتحاد الأوروبي (يويفا) باللعب دون مشجعين.

وكان آرون رامسديل حارس إنجلترا أكثر انشغالا، وأنقذ فرصتين خطيرتين في الشوط الأول من ساندرو تونالي وماتيو بيسينا.

ومع جلوس المهاجم هاري كين على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 65، افتقرت إنجلترا للخطورة الهجومية، وجاءت أفضل فرصة للتسجيل بواسطة ميسون ماونت عندما سدد في العارضة في الشوط الأول.

وأهدر رحيم سترلينغ فرصة سهلة بعد الاستراحة، لكن إنجلترا لم تقدم ما يكفي من أجل الفوز.

ويملك فريق المدرب غاريث ساوثغيت نقطتين من أول ثلاث مباريات في المجموعة الثالثة بالمستوى الأول لدوري الأمم مقابل خمس نقاط لإيطاليا.

وأقيمت المباراة دون مشجعين ضمن عقوبة يويفا بسبب شغب المشجعين خلال نهائي بطولة أوروبا 2020 في ويمبلي، عندما فازت إيطاليا آنذاك بركلات الترجيح.

كلاسن ودمفريس يمنحان هولندا التعادل مع بولندا

وفي مباراة ثالثة، أحرز دافي كلاسن ودينزل دمفريس هدفين في الشوط الثاني لتعوض هولندا تأخرها وتتعادل 2-2 مع بولندا في مباراة مثيرة بالمستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية.

وأهدر ممفيس ديباي قائد هولندا ركلة جزاء قرب النهاية، حيث سدد في القائم، لكن هولندا تتصدر المجموعة الرابعة بسبع نقاط من ثلاث مباريات متقدمة بثلاث نقاط على بلجيكا وبولندا.

وتقدمت بولندا، التي كانت تسعى لأول فوز في ملعب هولندا، 2-صفر، إذ هز ماتي كاش الشباك مبكرا قبل أن يضيف بيوتر جيلينسكي الهدف الثاني بعد الاستراحة مباشرة.

لكن بولندا انهارت في غضون خمس دقائق من هدفها الثاني مع تقليص كلاسن الفارق في الدقيقة 51، وبعد ذلك بثلاث دقائق أدرك دمفريس التعادل.