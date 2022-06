تبرئة كريستيانو رونالدو من تهمة اغتصاب كاثرين مايورغا في 2009

رفض قاضٍ أمريكي دعوى اغتصاب رفعتها امرأة من نيفادا ضد كريستيانو رونالدو في لاس فيغاس، اتهمته خلالها باغتصابها قبل أكثر من 10 سنوات.

وعرضت كاثرين مايورغا على مهاجم مانشستر يونايتد، البالغ من العمر 37 عامًا، دفع أكثر من 305 آلاف جنيه إسترليني (375 ألف دولار) في اتفاقية سرية حصلت عليها بعد أن زعمت أنه اغتصبها في لاس فيغاس، العام 2009 – وهو ادعاء لطالما نفاه رونالدو.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، إن قاضية المقاطعة الأمريكية جينيفر دورسي رفضت الدعوى، يوم الجمعة، وادعت أن محامية مايورغا، ليزلي مارك ستوفال، أظهرت ”سلوكًا سيئًا“ واستخدامًا لوثائق سرية ”غير صحيحة“.

وأصدرت دورسي حكمها في 42 صفحة ترفض من خلاله القضية تمامًا مع عدم وجود خيار لتقديمها مرة أخرى وذلك في عقوبة شديدة، بينما أضافت أن رونالدو قد تضرر من سلوك ستوفال.

وجاء في الحكم: ”أجد أن شراء هذه المستندات والاستمرار في استخدامها كان سوء نية، وببساطة فإن استبعاد ستوفال لن يعالج الإجحاف برونالدو لأن الوثائق المختلسة ومحتوياتها السرية تم نسجها في نسيج (المدعية كاثرين) مزاعم مايورغا“.

ويمكن أن تستأنف ستوفال القرار أمام محكمة الاستئناف التاسعة بالولايات المتحدة في سان فرانسيسكو.

وذكرت وكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية، يوم السبت، أنهم لم يردوا على المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية للتعليق حول هذا الموضوع.

وقائع القضية

وادعت مايورغا أنها تعرضت للاعتداء من قبل رونالدو في أحد فنادق لاس فيغاس، في العام 2009، لكن اللاعب نفى المزاعم الموجهة ضده.

وأعطت مايورغا الموافقة من خلال ستوفال وشريكتها لاريسا دروهوبيكزر على استخدام اسمها علنًا أثناء المحاكمة.

وفي العام 2019، قال المدعون الأمريكيون إن رونالدو لن يواجه أي تهم، بعد 9 سنوات من توصل مايورغا إلى تسوية خارج المحكمة مع اللاعب البرتغالي.

وسعت السيدة مايورغا إلى إعادة فتح القضية، في العام 2018، مع محاميها زعمًا أنها استمدت الدافع من حركة #MeToo ضد العنف الجنسي.

يُزعم أن رونالدو اغتصب مايورغا، امرأة أمريكية، خلال عطلة في لاس فيغاس، في صيف العام 2009، قبل أسابيع فقط من انتقاله من يونايتد إلى ريال مدريد، وهو ادعاء نفاه دائمًا.

BREAKING: A US judge has dismissed the Las Vegas rape lawsuit against football star Cristiano Ronaldo https://t.co/ZHSDCwdy9J

— Sky News (@SkyNews) June 11, 2022