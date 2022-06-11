موندو ديبورتيفو: غوارديولا وعد برناردو سيلفا بالسماح له بالرحيل هذا الصيف

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم السبت بوجود ”اتفاق سري“ بين المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ولاعبه البرتغالي برناردو سيلفا.

وبرناردو سيلفا، البالغ من العمر 27 عاما، هو الخيار المفضل لتشافي مدرب برشلونة لتعويض الرحيل المحتمل للاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ إلى مانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن برناردو سيلفا يريد تغيير المشهد والأهم من ذلك أن لديه اتفاقا مع مدربه بيب غوارديولا لتسهيل رحيله هذا الصيف إذا رغب اللاعب في ذلك، وكان العرض مقبولا بالنسبة لإدارة النادي.

وأكدت الصحيفة أن تشافي مدرب برشلونة يريد بيع فرينكي دي يونغ بسبب الوضع الاقتصادي الذي يمر به النادي، ويرى أن بديله يساوي أو أفضل مما يقدمه لاعب الوسط الهولندي.

ولهذا فإن برشلونة يضع الأولوية، في حال رحيل دي يونغ، في التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا، ويوم الأربعاء الماضي، كان خورخي مينديز وكيل اللاعب في برشلونة يتناول العشاء مع خوان لابورتا رئيس برشلونة، ورافا يوستي، نائب لابورتا، وماتيو أليماني، المدير الرياضي والمستشار الرياضي جوردي كرويف.

أس: برشلونة متشكك في بقاء بيكيه ويبحث كيفية التخلص من مشاكله https://t.co/I3KrpPKw4k pic.twitter.com/jNlgYSZapN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 11, 2022

عملية صعبة

وأكدت ”موندو ديبورتيفو“ أن برشلونة يدرك الصعوبة التي سيواجهها في إبرام الصفقة بسبب القضايا المالية.

وفي الصيف الماضي تفاوض برناردو سيلفا بالفعل على رحيله عن مانشستر سيتي وفعل برشلونة الشيء نفسه وحاول التعاقد معه، لكن الوضع المالي للنادي الكتالوني جعل العملية مستحيلة.

وبعد أن ظل سيلفا في مانشستر سيتي، حيث نال معه لقب الدوري الإنجليزي، وعد بيب غوارديولا بالسماح للاعب بالخروج بعد هذا الموسم كما ذكرت ”موندو ديبورتيفو“.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الوعد يمكن أن يكون الآن مفتاحًا لبرناردو سيلفا للتوقيع مع برشلونة كبديل لفرينكي دي يونغ، شريطة أن يتم نقل لاعب خط الوسط الهولندي إلى مانشستر يونايتد.

برشلونة ينتظر بيع دي يونغ للتعاقد مع برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي https://t.co/B1K9wyIgrK pic.twitter.com/7M0ba9nvCd — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 10, 2022

ويتواجد سيلفا في مانشستر منذ خمس سنوات، وانضم للفريق من موناكو صيف عام 2017، ولا يخفي اللاعب رغبته في المغادرة وسيكون سعيدًا بالانضمام إلى برشلونة.

وأرسل سيلفا بالفعل عدة مرات رغبته في اللعب في كامب نو إلى قيادة برشلونة الذين يدركون صعوبة العملية رغم وعد غوارديولا للاعب وتتوقع إدارة خوان لابورتا أن مانشستر سيتي سيطلب مبلغا كبيرا للسماح لبرناردو سيلفا بالرحيل.

وفي يناير الماضي سمح غوارديولا ومانشستر سيتي للمهاجم الإسباني فيران توريس بالانتقال لبرشلونة مقابل 55 مليون يورو.