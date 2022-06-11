ساوثغيت: سأرحل عن منتخب إنجلترا إن لم أكن محل ترحيب

قال غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم إنه سيرحل عن منصبه إن لم يكن محل ترحيب عقب الانتقادات التي وجهت إلى فريقه لعدم تحقيقه الفوز في بداية مسيرته في دوري الأمم الأوروبية.

ويتذيل منتخب إنجلترا الترتيب بالمجموعة الثالثة في المستوى الأول بنقطة واحدة عقب الخسارة 0/1 أمام المجر والتعادل 1/1 مع ألمانيا.

دوري الأمم الأوروبية.. إنجلترا تنتزع تعادلا مثيرا من ألمانيا.. وإيطاليا تسقط المجر https://t.co/aqQl56pYnt pic.twitter.com/yc0qOIETkH — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 7, 2022

وسيلتقي المنتخب الإنجليزي في وقت لاحق من اليوم السبت مع نظيره الإيطالي صاحب الصدارة برصيد أربع نقاط.

وقاد ساوثغيت منتخب إنجلترا لنصف نهائي كأس العالم 2018 في روسيا ولنهائي بطولة أوروبا 2020 في العام الماضي وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي مدد تعاقده مع الاتحاد الإنجليزي حتى 2024.

وقال ساوثغيت للصحفيين: ”لن أستمر إن لم أكن محل ترحيب لكني أعتقد أن بوسعي القيام بعمل جيد مع الفريق وأعتقد أننا قمنا بعمل جيد مع الفريق“.

وأضاف ”لقد سبق وقلت ذلك دائما. هل سأستمر هنا للأبد؟ سيتولى شخص آخر تدريب منتخب إنجلترا“.

ساوثغيت: منتخبا ألمانيا والبرازيل المعيار للمنتخبات التي تحرز الألقاب الكبرى بشكل ثابت https://t.co/S6PoRLjbtF pic.twitter.com/17iJFBlC2E — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 6, 2022

وتابع ساوثغيت ”المهم في ذلك هو اللاعبون. وهل أشعر أنا أن اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم ويستجيبون لما نقوم به؟ نعم أشعر بذلك“.

وبعد مواجهة إيطاليا ستلتقي إنجلترا مع منتخب المجر في 15 يونيو حزيران الجاري، ثم مع إيطاليا ثم مع ألمانيا..

ومن المقرر أن تقام مباراة إنجلترا وإيطاليا على ملعب مولينيو الذي سيكون شبه خال من المشجعين.

وتلقى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقوبة عدم حضور الجماهير لمباراتين، مع إيقاف التنفيذ في مباراة واحدة، عقب سلوك جماهيره في نهائي كأس أمم أوروبا 2020 الصيف الماضي على ملعب ”ويمبلي“.

ساوثغيت يشيد بأداء غريليش بعد ظهور رائع في مباراة إنجلترا ضد ألمانيا https://t.co/zv3v2U2D7N pic.twitter.com/RFGZ0WGQ8b — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 8, 2022

وسيتواجد نحو 3000 شخص في الملعب، أغلبهم من الطلاب الأقل من 14 عاما، وفقا لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم ”يويفا“، التي تسمح بالدخول المجاني للأطفال بالمباريات التي تقرر عدم حضور الجماهير بها.

وتولى غاريث ساوثغيت، الذي يبلغ من العمر 51 عاما، تدريب منتخب إنجلترا في سبتمبر 2016، بحسب موقع ”transfermarkt“ حيث قاد منتخب الأسود الثلاثة في 72 مباراة، حقق خلالها 48 فوزا، و12 تعادلا، و12 خسارة.

وتأهل منتخب إنجلترا لنهائيات كأس العالم 2022 حيث سيشارك ضمن المجموعة الثانية التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وويلز.