صفقة ساديو ماني.. بايرن ميونخ يعرض مبلغا أقل بنحو 10 ملايين يورو مما طلبه ليفربول

لا يزال بايرن ميونخ يبتعد بفارق نحو 8.5 مليون جنيه إسترليني (نحو 10 ملايين يورو) عن المبلغ الذي طلبه ليفربول للاستغناء عن مهاجمه السنغالي ساديو ماني البالغ 42.5 مليون جنيه إسترليني مع استمرار المفاوضات بين الطرفين.

وفي الوقت نفسه، يواصل ليفربول محادثاته مع بنفيكا البرتغالي بشأن حسم صفقة التعاقد مع مهاجمه الأورغواياني داروين نونيز.

من المفهوم أن يوليان ناغلزمان المدير الفني لبطل البوندسليغا تحدث إلى ماني في الأيام الأخيرة قبل انتقاله إلى عملاق بافاريا، بينما رفض ليفربول بالفعل عرضين من بايرن ميونخ للتعاقد مع ماني، وكان آخرهما عرضًا بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني تم تقديمه يوم الأربعاء الماضي.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن ليفربول تعامل مع الأمر بالطريقة نفسها التي تلقوها في عطلة نهاية الأسبوع، ورفض العرض تمامًا مع الشعور بأن العرض كان ساخرًا.

محمد صلاح يسجل هدف #ليفربول الثاني في مرمى #مانشستر_يونايتد بعد تمريرة ساحرة من ساديو ماني.. هدف وصفه فابريغاس الرائع ☺️#ليفربول_مانشستر_يونايتدpic.twitter.com/z2mZaSVibs — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 19, 2022

ورفع بايرن ميونخ عرضه الأولي من 21.5 مليون جنيه إسترليني إلى 23.5 مليون جنيه إسترليني، لكن المبلغ الآخر البالغ 6.5 مليون جنيه إسترليني لن يظهر إلا إذا فاز ماني بثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا في ملعب أليانز أرينا إضافة إلى جائزة الكرة الذهبية ثلاث سنوات متتالية أيضا.

ويحاول أبطال ألمانيا الحصول على 43 مليون جنيه إسترليني من برشلونة نظير التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ويعتقد ليفربول أن هذا الرقم يعكس قيمة ماني، ومن المثير للاهتمام أن العملاق الكتالوني مهتم أيضًا بمهاجم ساوثهامبتون السابق.

ومن الواضح أن السنوات الست التي قضاها ماني في أنفيلد تقترب من نهايتها، حيث من المقرر أن يكون مهاجم أوروغواي البالغ من العمر 22 عامًا نونيز بديلًا له.

نُقدم لكم أكثر إفريقي سجل أهدافا في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا .. ساديو ماني "١٥" هدفاpic.twitter.com/ERdfDv4l8v — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 3, 2022

ومن المتوقع أن يحطم ليفربول رقمه القياسي البالغ 75 مليون جنيه إسترليني الذي دفعوه عندما تعاقد مع المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك في صفقة بقيمة 85 مليون جنيه إسترليني لمهاجم بنفيكا.

وسيمثل نونيز إضافة نوعية أخرى إلى خط هجوم ليفربول المليء بالفعل بالمواهب بعد أن سجل 34 هدفًا في 41 مباراة في جميع المسابقات مع بنفيكا الموسم المنقضي.

وأحرز المهاجم الأوروغوياني، الذي مثله الأعلى هو مواطنه وزميله في المنتخب الأوروغواياني ومهاجم ليفربول وبرشلونة السابق لويس سواريز، ستة أهداف في دوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي، بينها هدفان في دور الثمانية ضد رجال المدير الفني الألماني يورغن كلوب.

ولا يزال من المتوقع أن ينضم نونيز إلى ليفربول حيث يغادر ماني ملعب أنفيلد إلى بايرن ميونخ هذا الصيف.