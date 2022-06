هالاند ومانشستر سيتي يثيران فضول الجماهير بشأن موعد تقديمه (شاهد)

أثار مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز فضول جماهيره عندما رد حسابه على توتير على تغريدة للنجم النرويجي الشاب إرلينغ هالاند برسالة جاء فيها ”نراك قريبًا“.

وسينضم هالاند ، أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في العالم ، رسميًا إلى مانشستر سيتي قادماً من بروسيا دورتموند في الأول من يوليو/ تموز المقبل في صفقة بلغت قيمتها 51 مليون جنيه إسترليني.

وأعلن مانشستر سيتي في العاشر من مايو/آيار الماضي أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع بروسيا دورتموند للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا ، لكن لم يقدمه رسميًا بعد.

ولم يكشف مانشستر سيتي عن أي تفاصيل مالية تتعلق بصفقة التعاقد مع هالاند لكن وسائل إعلام ألمانية قدرت التكلفة الإجمالية للتعاقد مع النجم النرويجي الواعد لعدة سنوات بأكثر من 300 مليون يورو.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إنه يتم التخطيط لتقديم هالاند لجماهير مانشستر سيتي بعد حملة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمهاجم النرويجي الشاب وكذلك النادي الإنجليزي.

ويبدو أن هذا قد بدأ بالفعل عندما نشر هالاند يوم الجمعة صورًا له على تويتر وهو يرتدي المجموعة الكاملة من ملابس مانشستر سيتي – مع وجود اسم ”والدي“ على ظهره في إشارة إلى والده ألف أنغي ، الذي لعب للنادي الإنجليزي بين عامي 2000 و 2003.

وعلق هالاند على الصورتين بعبارة ”سنواصل قريبا“ ، مصحوبة برمز تعبيري لسهم ثم كلمة ”قريبًا“ ورمز تعبيري على شكل قلب أزرق ، في إشارة إلى قميص مانشستر سيتي.

ورد الحساب الرسمي لبطل إنجلترا على تويتر بقوله ”نراك قريبًا“ قبل وصوله الوشيك إلى استاد الاتحاد.

